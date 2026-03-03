  1. В Украине

Наследство супругов — как работает совместное завещание и кому достанется имущество

20:29, 3 марта 2026
Когда имущество переходит ко второму из супругов и кто получит его потом.
Наследство супругов — как работает совместное завещание и кому достанется имущество
В Украине супруги могут заранее определить судьбу совместно нажитого имущества через совместное завещание.

Такой механизм предусмотрен Гражданским кодексом Украины и позволяет мужу и жене оформить единый документ о наследовании имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности.

О правовых особенностях этого инструмента напомнили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Как работает совместное завещание

Совместное завещание супругов имеет четко определенную юридическую конструкцию. После смерти одного из супругов его доля в совместном имуществе автоматически переходит ко второму из супругов, который его пережил. Лишь после смерти второго из супругов право на наследование получают лица, определенные в документе.

Такой подход позволяет:

  • сохранить целостность имущества (жилья, земельных участков, транспорта, сбережений);
  • избежать раздела собственности между несколькими наследниками после смерти первого из супругов;
  • реализовать общую волю семейной пары относительно дальнейшей судьбы активов.

Фактически речь идет об инструменте долгосрочного семейного планирования, который позволяет минимизировать потенциальные конфликты между наследниками.

Можно ли изменить решение

Закон оставляет за супругами право отказаться от совместного завещания. Однако такой отказ обязательно удостоверяется нотариально.

Важная деталь: если один из супругов умирает, нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в совместном завещании. Это гарантирует исполнение условий документа и защищает права лиц, определенных наследниками.

На что стоит обратить внимание

Юристы обращают внимание, что совместное завещание касается исключительно имущества, которое находится в общей совместной собственности супругов. Личное имущество каждого из них может быть предметом отдельного завещания.

Таким образом, совместное завещание супругов — это правовой механизм, который позволяет системно урегулировать вопросы наследования совместных активов, обеспечить их сохранность и четко определить круг наследников после смерти обоих супругов.

минюст завещание наследство наследственные правоотношения Министерство юстиции Украины

