Дональд Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи
Президент США Дональд Трамп заявил, что худшим сценарием для Ирана стал бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим, пишет The Times of Israel.
«Я думаю, худшим сценарием было бы, если бы мы это сделали, а затем к власти пришел человек, который был бы таким же плохим, как и предыдущий... Это могло бы произойти», — сказал он.
По его словам, США хотели бы видеть «кого-то, кто вернет страну народу». Кроме того, Трамп предостерег иранцев от выхода на улицы во время бомбардировок.
На вопрос о Резе Пехлеви, сыне покойного бывшего иранского шаха, который находится в изгнании, президент США ответил, что тот кажется приятным человеком. В то же время он заявил, что кто-то, кто сейчас живет в Иране, вероятно, был бы более подходящим кандидатом на руководство страной.
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.
Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.
В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.