Дональд Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

21:14, 3 марта 2026
По словам Дональда Трампа, США хотели бы видеть у власти в Иране «кого-то, кто вернет страну народу».
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что худшим сценарием для Ирана стал бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим, пишет The Times of Israel.

«Я думаю, худшим сценарием было бы, если бы мы это сделали, а затем к власти пришел человек, который был бы таким же плохим, как и предыдущий... Это могло бы произойти», — сказал он.

По его словам, США хотели бы видеть «кого-то, кто вернет страну народу». Кроме того, Трамп предостерег иранцев от выхода на улицы во время бомбардировок.

На вопрос о Резе Пехлеви, сыне покойного бывшего иранского шаха, который находится в изгнании, президент США ответил, что тот кажется приятным человеком. В то же время он заявил, что кто-то, кто сейчас живет в Иране, вероятно, был бы более подходящим кандидатом на руководство страной.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.  

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

