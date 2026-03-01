Иран заявил, что нанесет «очень сильный удар», лучше бы им этого не делать, — Дональд Трамп

Президент США жестко отреагировал на заявление Ирана о «самом жестоком ответе» из-за смерти Хаменеи.

В воскресенье, 1 марта, Иран заявил, что нанесет «очень сильный удар», который будет сильнее, чем когда-либо прежде. Президент США Дональд Трамп заявил, что лучше бы они этого не делали.

«Потому что, если они это сделают, мы (США, ред.) нанесем им удар с такой силой, какой еще никогда не было», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории.

