Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

Верховная Рада 24 февраля 2026 года приняла Закон «О внесении изменения в статью 50 Закона Украины «О Национальной полиции» относительно некоторых вопросов проверки кандидатов на службу в полиции» (законопроект с реестр. № 14194).

Напомним, статьей 50 Закона Украины «О Национальной полиции» предусматривалось, что граждане Украины, изъявившие желание поступить на службу в полицию, с целью определения состояния их здоровья обязаны пройти медицинские обследования, а также проверку уровня физической подготовки, психофизиологическое обследование, обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в порядке, определенном Министерством внутренних дел Украины.

Однако депутаты сделали исключение из правил и освободили определенные категории лиц от прохождения проверки уровня физической подготовки в случае, если они желают поступить на службу в полицию на должности, определенные Министерством внутренних дел.

Речь идет, в частности, о тех гражданах, которые проходили службу в органах внутренних дел, полиции, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной пограничной службе Украины, Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины, и получили заболевание, ранение (контузию, травму или увечье) и непосредственно участвовали в антитеррористической операции, а также мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Целью принятия этого закона было создание надлежащих условий для трудоустройства ветеранов войны и лиц с особыми заслугами перед государством и возможности эффективно использовать их опыт и компетенции, приобретенные во время службы.

МВД теперь придется пересмотреть целый ряд своих нормативных актов:

Приказ МВД от 26.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения об организации служебной подготовки работников Национальной полиции Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19 февраля 2016 г. за № 260/28390; Приказ МВД от 09.02.2016 № 90 «Об утверждении Положения по организации проверки уровня физической подготовленности кандидатов к поступлению на службу в Национальную полицию Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 февраля 2016 г. за № 306/28436; Приказ МВД «Об утверждении Порядка отбора, направления и зачисления кандидатов на обучение в учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющие подготовку кадров для Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины, а также высшего военного учебного заведения Национальной гвардии Украины» от 15.04.2016 № 315, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2016 г. за № 668/28798; Приказ МВД от 17.11.2015 № 1465 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения аттестации полицейских», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18 ноября 2015 г. за № 1445/27890; Приказ МВД от 25.12.2015 № 1631 «Об организации отбора (конкурса) и продвижения по службе полицейских», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14 января 2016 г. за № 50/28180.

Ранее специалисты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады критически отнеслись к законопроекту № 14194 и обращали внимание на многочисленные риски, в частности снижение уровня безопасности профессии, сложности правоприменения соответствующих нормативных предписаний, несистемное правовое регулирование.

Кадровое наполнение органов Национальной полиции согласно Закону и принятым во исполнение его подзаконным нормативно-правовым актам предусматривает наличие трех различных категорий персонала:

непосредственно полицейские; государственные служащие; другие работники полиции.

При этом ст. 50 Закона, в которую проектом предлагается внести соответствующие изменения, устанавливает порядок проверки кандидатов именно на должности полицейских. Служба на должностях полицейских отнесена к «государственной службе особого характера».

Это означает, что полицейские осуществляют специфическую деятельность, связанную со значительными рисками, в частности для здоровья и безопасности — как собственных, так и гражданского населения. В связи с этим они имеют особый правовой статус: специальные звания, присягу, правила приема, увольнения, аттестации, специальные требования к дисциплине, возрасту и т.п.

Удовлетворительное состояние здоровья полицейских является одним из ключевых критериев, по которым лицо признается пригодным или непригодным к службе в полиции и, соответственно, выполнению сложных задач. При этом речь идет не только о безопасности самого полицейского, но и его коллег, выполняющих совместные задачи, а также безопасности окружающих. Удовлетворительная физическая форма является залогом качественного и безопасного выполнения основных профессиональных задач полиции, что подтверждается зарубежными научными исследованиями.

С учетом изложенного возвращение лиц, уволенных из правоохранительных органов именно по состоянию здоровья, на должности полицейских вызвало у ГНЭУ определенную обеспокоенность.

Одновременно предложенные проектом изменения в Закон касаются исключительно положений ст. 50 Закона. При этом другие его нормы, регулирующие порядок отбора на должность полицейского и прохождение им службы, остаются неизменными. В таком случае в случае принятия проекта могут возникнуть трудности с применением предлагаемых положений на практике. Так, например, неизменными остаются предписания ч. 3 ст. 49 Закона (в ее системной взаимосвязи с п. 7 ч. 2 ст. 61 этого Закона), исходя из содержания которых «независимо от профессиональных и личных качеств, уровня физической подготовки и состояния здоровья на службу в полиции не могут быть приняты лица в случаях, определенных частью второй статьи 61 этого Закона». В частности, речь идет о лицах, имеющих заболевание, препятствующее прохождению службы в полиции.

Также, учитывая важность хорошей физической подготовки полицейских, проверка ее уровня проводится не только при проверке кандидатов на должности, но и на протяжении всего срока службы, например, в порядке очередной аттестации (ст. 57 Закона) или в процессе служебной подготовки (Положение об организации служебной подготовки работников Национальной полиции Украины, утвержденное приказом Министерства внутренних дел Украины от 26.01.2016 № 50).

Таким образом, лица, на которых распространяется законопроект и которые были освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки при поступлении на службу в полицию, все равно будут неоднократно сталкиваться с законодательными требованиями относительно регулярной ее проверки.

Автор: Тарас Лученко

