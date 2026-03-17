Шри-Ланка переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за топливного кризиса

Фото: Ishara S Kodikara/AFP/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шри-Ланка вводит четырехдневную рабочую неделю для экономии топлива на фоне серьезного энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian.

Решение приняли после резкого сокращения поставок нефти и сжиженного газа из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок энергоносителей в страны Южной Азии.

Согласно новым правилам, государственные учреждения, школы и университеты в Шри-Ланке будут работать только четыре дня в неделю. Госслужащим также рекомендовали переходить на дистанционную работу, а частный сектор призывают последовать этому примеру.

Власти страны уже ввели нормирование топлива: водители могут получить не более 15 литров бензина или дизеля в неделю. В городах образовались длинные очереди на заправках, что напоминает кризис 2022 года.

По оценкам правительства, имеющихся запасов топлива хватит примерно на шесть недель. В то же время чиновники предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками могут серьезно ударить по экономике.

Кризис затронул и другие страны региона.

В Бангладеше ввели плановые отключения электроэнергии и досрочные каникулы в университетах для экономии ресурсов.

Пакистан, который получает 85% своей энергии через Ормузский пролив, на этой неделе перевел школы на дистанционное онлайн-обучение и повысил цены на топливо.

В Индии, где 60% поставок сжиженного газа поступает из стран Персидского залива, по всей стране образовались длинные очереди за газовыми баллонами для приготовления пищи, а многие рестораны закрылись или убрали из меню блюда, требующие длительного приготовления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.