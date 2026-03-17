  1. В мире

Шри-Ланка переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за топливного кризиса

15:12, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Согласно новым правилам, государственные учреждения, школы и университеты в Шри-Ланке будут работать только четыре дня в неделю.
Фото: Ishara S Kodikara/AFP/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шри-Ланка вводит четырехдневную рабочую неделю для экономии топлива на фоне серьезного энергетического кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение приняли после резкого сокращения поставок нефти и сжиженного газа из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок энергоносителей в страны Южной Азии.

Согласно новым правилам, государственные учреждения, школы и университеты в Шри-Ланке будут работать только четыре дня в неделю. Госслужащим также рекомендовали переходить на дистанционную работу, а частный сектор призывают последовать этому примеру.

Власти страны уже ввели нормирование топлива: водители могут получить не более 15 литров бензина или дизеля в неделю. В городах образовались длинные очереди на заправках, что напоминает кризис 2022 года.

По оценкам правительства, имеющихся запасов топлива хватит примерно на шесть недель. В то же время чиновники предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками могут серьезно ударить по экономике.

Кризис затронул и другие страны региона.

В Бангладеше ввели плановые отключения электроэнергии и досрочные каникулы в университетах для экономии ресурсов.

Пакистан, который получает 85% своей энергии через Ормузский пролив, на этой неделе перевел школы на дистанционное онлайн-обучение и повысил цены на топливо.

В Индии, где 60% поставок сжиженного газа поступает из стран Персидского залива, по всей стране образовались длинные очереди за газовыми баллонами для приготовления пищи, а многие рестораны закрылись или убрали из меню блюда, требующие длительного приготовления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]