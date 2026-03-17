Шрі-Ланка переходить на чотириденний робочий тиждень через паливну кризу

15:12, 17 березня 2026
Згідно з новими правилами, державні установи, школи та університети в Шрі-Ланці працюватимуть лише чотири дні на тиждень.
Фото: Ishara S Kodikara/AFP/Getty Images
Шрі-Ланка запроваджує чотириденний робочий тиждень для економії пального на тлі серйозної енергетичної кризи, спричиненої загостренням ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили після різкого скорочення поставок нафти та скрапленого газу через фактичне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту постачання енергоносіїв до країн Південної Азії.

Згідно з новими правилами, державні установи, школи та університети в Шрі-Ланці працюватимуть лише чотири дні на тиждень. Держслужбовцям також рекомендували переходити на дистанційну роботу, а приватний сектор закликають наслідувати цей підхід.

Влада країни вже запровадила нормування пального: водії можуть отримати не більше 15 літрів бензину або дизеля на тиждень. У містах утворилися довгі черги на заправках, що нагадує кризу 2022 року.

За оцінками уряду, наявних запасів пального вистачить приблизно на шість тижнів. Водночас посадовці попереджають, що подальші перебої з постачанням можуть серйозно вдарити по економіці.

Криза торкнулася й інших країн регіону.

У Бангладеші запровадили планові відключення електроенергії та дострокові канікули в університетах для економії ресурсів.

Пакистан, який отримує 85% своєї енергії через Ормузьку протоку, цього тижня перевів школи на дистанційне онлайн-навчання та підвищив ціни на паливо.

В Індії, де 60% постачань скрапленого газу надходить із країн Перської затоки, по всій країні утворилися довгі черги за газовими балонами для приготування їжі, а багато ресторанів закрили двері або вилучили з меню страви, що вимагають тривалого приготування.

