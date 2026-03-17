Редкий шлем 1915 года прусского офицера пытались отправить по почте в США

Киевские таможенники обнаружили и заблокировали незаконную пересылку редкого военного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи. Отправителем стал житель Ровенской области, а получателем — адресат в США. Об этом сообщили в Киевской таможне.

Из-за явных признаков старины предмет направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Выводы экспертов:

Шлем — пикельгаубе (пикельгельм) прусского офицера 1915 года.

Металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что соответствует офицерскому составу армии Германской империи.

На шлеме сохранился латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной и буквы «FR» (Фридрих I). На ленте выгравирован девиз на немецком языке: «С Богом за короля и родину».

Внутри купол отделан кожей типа лайка с полковым штампом, который, по заключению экспертов, является подлинным.

Специалисты предположили, что шлем принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи.

Эксперты отмечают, что подобные мемориальные офицерские шлемы пикельгаубе практически не встречаются на антикварных рынках Европы, Украины и РФ, поэтому предмет имеет значительную культурную и историческую ценность.

Согласно законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей требуется разрешение Министерства культуры, которое не было предоставлено.

Киевская таможня составила протокол по ч. 2 ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до вынесения решения суда.

Фото: Киевская таможня

