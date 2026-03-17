Редкий шлем 1915 года прусского офицера пытались отправить по почте в США
Киевские таможенники обнаружили и заблокировали незаконную пересылку редкого военного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи. Отправителем стал житель Ровенской области, а получателем — адресат в США. Об этом сообщили в Киевской таможне.
Из-за явных признаков старины предмет направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.
Выводы экспертов:
- Шлем — пикельгаубе (пикельгельм) прусского офицера 1915 года.
- Металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что соответствует офицерскому составу армии Германской империи.
- На шлеме сохранился латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной и буквы «FR» (Фридрих I). На ленте выгравирован девиз на немецком языке: «С Богом за короля и родину».
- Внутри купол отделан кожей типа лайка с полковым штампом, который, по заключению экспертов, является подлинным.
Специалисты предположили, что шлем принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи.
Эксперты отмечают, что подобные мемориальные офицерские шлемы пикельгаубе практически не встречаются на антикварных рынках Европы, Украины и РФ, поэтому предмет имеет значительную культурную и историческую ценность.
Согласно законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей требуется разрешение Министерства культуры, которое не было предоставлено.
Киевская таможня составила протокол по ч. 2 ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до вынесения решения суда.
Фото: Киевская таможня
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.