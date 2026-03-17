  В Украине

Редкий шлем 1915 года прусского офицера пытались отправить по почте в США

14:39, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Металлические элементы шлема позолочены, герб Королевства Пруссии сохранился, а внутренний купол изготовлен из кожи лайка.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевские таможенники обнаружили и заблокировали незаконную пересылку редкого военного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи. Отправителем стал житель Ровенской области, а получателем — адресат в США. Об этом сообщили в Киевской таможне.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Из-за явных признаков старины предмет направили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Выводы экспертов:

  • Шлем — пикельгаубе (пикельгельм) прусского офицера 1915 года.
  • Металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что соответствует офицерскому составу армии Германской империи.
  • На шлеме сохранился латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной и буквы «FR» (Фридрих I). На ленте выгравирован девиз на немецком языке: «С Богом за короля и родину».
  • Внутри купол отделан кожей типа лайка с полковым штампом, который, по заключению экспертов, является подлинным.

Специалисты предположили, что шлем принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи.

Эксперты отмечают, что подобные мемориальные офицерские шлемы пикельгаубе практически не встречаются на антикварных рынках Европы, Украины и РФ, поэтому предмет имеет значительную культурную и историческую ценность.

Согласно законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей требуется разрешение Министерства культуры, которое не было предоставлено.

Киевская таможня составила протокол по ч. 2 ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до вынесения решения суда.

Фото: Киевская таможня

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Киев таможня

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]