  1. В Україні

Рідкісний шолом 1915 року прусського офіцера намагалися відправити поштою до США

14:39, 17 березня 2026
Металеві елементи шолома позолочені, герб Королівства Пруссії зберігся, а внутрішній купол виготовлено зі шкіри лайка.
Київські митники виявили та заблокували незаконне пересилання рідкісного військового шолома 1915 року, що належав прусському офіцеру збройних сил Німецької імперії. Відправником став мешканець Рівненської області, а отримувачем — адресат у США. Про це повідомили у Київській митниці.

Через очевидні ознаки старовини предмет направили на експертизу до Національного музею історії України.

Висновки експертів:

  • Шолом — пікельгаубе (пікельгельм) прусського офіцера 1915 року.
  • Металеві елементи виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що відповідає офіцерському складу армії Німецької імперії.
  • На шоломі збережено латунний герб Королівства Пруссії з орлом під королівською короною та літери «FR» (Фрідріх I). На стрічці викарбувано девіз німецькою: «З Богом за короля та батьківщину».
  • Усередині купол оздоблений шкірою типу лайка з полковим штампом, який, за висновками експертів, є автентичним.

Фахівці припустили, що шолом належав лікарю-ветеринару єгерського полку Збройних сил Німецької імперії.

Експерти зазначають, що подібні меморіальні офіцерські шоломи пікельгаубе практично не зустрічаються на антикварних ринках Європи, України та рф, тому предмет має значну культурну та історичну цінність.

За законодавством України, для вивезення культурних цінностей потрібне свідоцтво Міністерства культури, якого надано не було.

Київська митниця склала протокол за ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України. Шолом вилучено до рішення суду.

Фото: Київська митниця

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

