От судебной реформы до таможенной политики: Комитет по евроинтеграции оценил законопроекты на соответствие обязательствам перед ЕС

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС оценил ряд законопроектов на соответствие европейским нормам, признав большинство из них не противоречащими обязательствам Украины, но отдельные — нуждающимися в доработке.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС проанализировал ряд законопроектов на предмет их соответствия международным обязательствам Украины в рамках евроинтеграции и нормам права Европейского Союза.

В частности, Комитет рассмотрел законопроект № 8296, который предусматривает изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в части урегулирования порядка назначения судей на административные должности и их увольнения. По результатам рассмотрения документ признан таким, что не нарушает международные обязательства Украины в сфере евроинтеграции, однако требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний. Аналогичную оценку Комитет дал и альтернативному законопроекту № 8296-1.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены и приняты выводы относительно ряда других законодательных инициатив:

Проект Закона № 14396 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам в связи с применением санкций. Законопроект предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины с целью урегулирования порядка реализации таможенными органами специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций), применённых в соответствии с Законом Украины «О санкциях». По заключению Комитета, положения законопроекта не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Проект Закона № 15016 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения перечня электрогенераторных установок, освобождаемых от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины. Целью законопроекта является расширение перечня электрогенераторных установок, освобождаемых от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины, а именно ввозной пошлины и НДС. По заключению Комитета, положения проекта закона не соответствуют acquis ЕС, вместе с тем могут применяться с целью достижения целей, предусмотренных статьями 472 «Меры, связанные с существенными интересами безопасности» и 143 «Исключения, связанные с безопасностью» Соглашения об ассоциации.

Проект Закона № 14281 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины «О санкциях» относительно урегулирования отдельных вопросов распоряжения иностранными товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, а также уточнения перечня лиц, ответственных за уплату таможенных платежей, и совершенствования отдельных таможенных процедур. По заключению Комитета, положения законопроекта не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза.

Проект Закона № 14006 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно беспошлинного ввоза транспортных средств для участников боевых действий и других граждан, пострадавших вследствие военной агрессии против Украины. По заключению Комитета, положения проекта закона не соответствуют acquis ЕС, в частности Директиве 2006/112, вместе с тем могут применяться с целью достижения целей, предусмотренных статьями 472 «Меры, связанные с существенными интересами безопасности» и 143 «Исключения, связанные с безопасностью» Соглашения об ассоциации.

Проект Закона № 14345 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно восстановления действия его отдельных норм, особенностей их применения в период действия правового режима военного положения и совершенствования проведения мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования. По заключению Комитета, проект Закона в целом не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза, однако требует терминологической доработки, и отдельные нормы могут использоваться как исключения в связи со статьями 143 и 472 Соглашения об ассоциации. Относительно альтернативного проекта Закона № 14345-1 Комитет принял вывод, что проект Закона частично соответствует международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза и требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний.

Также Комитет рассмотрел проект Закона № 14327 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как отмечено в пояснительной записке, целью законопроекта является приведение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами, а также обеспечение выполнения условий, установленных Европейским платежным советом (EPC), необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA). По заключению Комитета, положения законопроекта не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза. Такой же вывод члены Комитета приняли и относительно альтернативного проекта № 14327-1.

Проект Закона № 14280 о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использования тахографов со стандартами Европейского Союза. По заключению Комитета, проект закона не противоречит Соглашению об ассоциации и международно-правовым обязательствам Украины, однако требует существенной доработки с целью учета положений Регламента (ЕС) №165/2014, Регламента (ЕС) №561/2006, Директивы 2002/15/ЕС и высказанных замечаний.

Проект Закона № 14109 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение требований законодательства о безопасности и здоровье работников на работе. По заключению Комитета, проект Закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза.

Проект Закона № 0368 о ратификации Финансового соглашения «Улучшение сети автомобильных дорог в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности» («Восстановление транспортных сетей»)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В рамках реализации Финансового соглашения Европейский инвестиционный банк предоставит Украине официальную финансовую поддержку в виде займа в размере 134 млн евро для финансирования приоритетных инвестиционных потребностей в дорожном секторе, включая реконструкцию и развитие основных экспортных маршрутов, консультационные услуги по надзору, софинансирование утвержденных проектов «Механизма «Соединение Европы», направленных на улучшение инфраструктуры пересечения границы в рамках инициативы ЕС «Пути солидарности», а также срочное восстановление и капитальный ремонт поврежденной национальной дорожной инфраструктуры.

Реализация проекта направлена на восстановление физических элементов, необходимых для обеспечения функционирования транспортной сети, а также восстановление наиболее экономически важных западных транзитных связей, соединяющих Украину со странами ЕС, в частности Польшей и Румынией.

Реализация проекта будет способствовать достижению трех ключевых результатов: восстановлению жизненно важного доступа, повышению устойчивости логистических цепочек и ускорению восстановления Украины. Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект за основу и в целом.

