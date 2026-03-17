Від судової реформи до митної політики: Комітет з євроінтеграції оцінив законопроєкти на відповідність зобов’язанням перед ЄС

Комітет з питань інтеграції України до ЄС оцінив низку законопроєктів на відповідність європейським нормам, визнавши більшість із них такими, що не суперечать зобов’язанням України, але окремі — такими, що потребують доопрацювання.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС проаналізував низку законопроєктів на предмет їх відповідності міжнародним зобов'язанням України в межах євроінтеграції та нормам права Європейського Союзу.

Зокрема, Комітет опрацював законопроєкт № 8296, який передбачає зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині врегулювання порядку призначення суддів на адміністративні посади та їх звільнення. За результатами розгляду, документ визнано таким, що не порушує міжнародних зобов’язань України у сфері євроінтеграції, проте він потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. Аналогічну оцінку Комітет надав і альтернативному законопроєкту № 8296-1.

Крім того, під час засідання було розглянуто й ухвалено висновки щодо низки інших законодавчих ініціатив:

Проєкту Закону № 14396 про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань у зв’язку із застосуванням санкцій. Законопроєкт передбачає внесення змін до Митного кодексу України з метою врегулювання порядку реалізації митними органами спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих відповідно до Закону України «Про санкції». За висновком Комітету, положення законопроєкту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проєкту Закону № 15016 про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення переліку електрогенераторних установок, які звільняються від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України. Метою законопроєкту є розширення переліку електрогенераторних установок, які звільняються від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України, а саме ввізного мита та ПДВ. За висновком Комітету, положення проєкту закону не відповідають acquis ЄС, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію.

Проєкту Закону № 14281 про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, а також уточнення переліку осіб, відповідальних за сплату митних платежів, та удосконалення окремих митних процедур. За висновком Комітету, положення законопроєкту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкту Закону № 14006 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо безмитного ввезення транспортних засобів для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України. За висновком Комітету, Положення проєкту закону не відповідають acquis ЄС, зокрема Директиві 2006/112, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статями 472 «Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані із безпекою» Угоди про асоціацію.

Проєкту Закону № 14345 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання. За висновком Комітету, проєкт Закону в цілому не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, разом з тим потребує термінологічного доопрацювання і окремі норми можуть використовуватись як винятки у зв’язку зі статтями 143 та 472 Угоди про асоціацію. Щодо альтернативного проєкту Закону № 14345-1 Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, та потребує суттєвого доопрацювання у зв’язку з висловленими зауваженнями.

Також Комітет розглянув проєкт Закону № 14327 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроєкту є приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до міжнародних стандартів та забезпечення виконання умов, встановлених Європейською платіжною радою (ЕРС), необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За висновком Комітету, положення законопроєкту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу. Такий самий висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного проєкту № 14327-1.

Проєкт Закону № 14280 про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу. За висновком Комітету, проєкт закону не суперечить Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України, водночас, потребує суттєвого доопрацювання із метою врахування положень Регламенту (ЄС) №165/2014, Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС та зазначених зауважень.

Проєкт Закону № 14109 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт закону № 0368 про ратифікацію Фінансової угоди "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком. У рамках реалізації Фінансової угоди Європейський інвестиційний банк надасть Україні офіційну фінансову підтримку у вигляді позики в обсязі 134 млн євро для фінансування пріоритетних інвестиційних потреб у дорожньому секторі, що охоплюють реконструкцію та розвиток основних експортних маршрутів, консультаційні послуги з нагляду, співфінансування затверджених проєктів «Механізму «Сполучення Європи», спрямованих на поліпшення інфраструктури перетину кордону в рамках ініціативи ЄС «Шляхи солідарності», а також термінове відновлення та капітальний ремонт пошкодженої національної дорожньої інфраструктури.

Реалізація проєкту спрямована на відновлення фізичних елементів, необхідних для забезпечення функціональності транспортної мережі та відновлення найбільш економічно важливих західних транзитних зв’язків, які з’єднують Україну з країнами ЄС, зокрема Польщею та Румунією.

Реалізація проєкту сприятиме досягненню трьох ключових результатів: відновлення життєво важливого доступу; підвищення стійкості логістичних ланцюгів та прискорення відновлення України. Комітет рекомендував Верховній Ради України прийняти законопроєкт за основу та вцілому.

