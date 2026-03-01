Михаил Федоров раскрыл, как планируют решать проблемы СЗЧ и мобилизации

По словам Михаила Федорова, один из вариантов решения нынешних проблем заключается в более широком привлечении иностранных граждан в войско.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей (СЗЧ) военнослужащими и мобилизацией. Об этом он рассказал на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус в Киеве.

У главы оборонного ведомства Украины спросили, видит ли он возможность того, чтобы международные партнеры каким-либо образом помогли Украине в решении проблемы мобилизации, поскольку в РФ больше людей.

«Вы знаете, что уже многие иностранцы на сегодняшний момент присутствуют на стороне нашей страны и воюют. Я отвечу кратко, что наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они также могли выполнять военные задачи в нашей стране», — подчеркнул Федоров.

Также у министра обороны Украины спросили, как выглядит этот комплексный план с учетом проблем с мобилизацией и случаев самовольного оставления частей военнослужащими.

По словам Федорова, были проведены сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными для того, чтобы, по сути, проанализировать эффективность и «испытать на прочность» этот план (провести crash test). В том числе он совершил поездку на фронт, где встретился примерно с десятью командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки. Во время этих встреч министр задавал много вопросов относительно видения того, как следует решать этот вопрос и какие есть соответствующие предложения.

«Наша задача — получать от военных (кто работает с СЗЧ, где происходит СЗЧ, кто возвращается из СЗЧ, кто работает с мобилизованными), чтобы понять обратную связь. И сейчас мы активно движемся по каждому из проектов», — добавил Федоров.

Чиновник добавил, что в ближайшее время постепенно публично будут озвучиваться инициативы.

«У нас есть логика запуска этих инициатив, потому что проблема комплексная. За четыре года полномасштабной войны накопилось большое количество вопросов, которые нужно очень правильно решить, чтобы не подорвать обороноспособность нашей страны и чтобы мы получили от этого только результат», — сообщил министр.

В то же время в этот комплексный план еще вносятся определенные изменения.

«И в ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали принимать много решений, касающихся других проблем, которые долго не решались, но параллельно мой фокус внимания лично сейчас находится на этом вопросе», — резюмировал Федоров.

