Михаил Федоров обозначил три ключевые цели Минобороны в период войны

Приоритеты — закрытие неба, остановка врага и лишение России ресурсов для ведения войны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал три основные цели оборонного ведомства на период войны. Об этом он заявил по случаю четвертой годовщины со дня начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

По его словам, план действий состоит из трех конкретных направлений.

Закрытие неба

Первоочередной задачей министр назвал защиту гражданского населения и критической инфраструктуры. Цель — выявлять 100% воздушных угроз в режиме реального времени и перехватывать не менее 95% ракет и беспилотников.

«Уже запущено создание многоуровневой системы «малой» ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто — страна функционирует», — отметил Федоров.

Остановка врага на земле, в море и киберпространстве

Второе направление — сдерживание противника во всех доменах. Министр отметил, что украинские военные удерживают фронт, а российская армия несет значительные потери.

В частности, в Донецкой области, по его данным, на один квадратный километр приходится 156 российских военных. Ориентиром определено более 200 ликвидированных оккупантов на каждый квадратный километр — уровень потерь, при котором дальнейшее продвижение становится невозможным.

«Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных», — отметил Федоров.

Лишение России экономического ресурса

Третье направление — сокращение финансовых возможностей России для ведения войны. По словам министра, источником финансирования являются доходы от экспорта нефти, которую Россия реализует, в частности, через так называемый «теневой флот».

Среди необходимых шагов он назвал усиление санкций, координацию с международными партнерами, стратегию противодействия теневому флоту и совместные морские действия. Цель — создать для России рекордный бюджетный дефицит. Также готовится стратегия противодействия в когнитивном домене.

Министр подчеркнул, что речь идет о измеримых целях с конкретными результатами.

Первый инструмент — партнерства для привлечения рекордных объемов международной помощи, в частности для закупки дронов, обеспечения стабильных выплат военным и усиления ПВО.

Второй — технологическое преимущество, предусматривающее опережение противника как минимум на десять шагов в каждом технологическом цикле и сохранение лидерства в сфере военных инноваций.

Третий — использование данных. Через систему еБаллов в рамках платформы DELTA уже поступает информация с поля боя, а следующий этап — преобразование этих данных в инструмент для принятия точных и быстрых решений.

По словам министра, завершение войны возможно при условии закрытого неба, потери российской армией наступательного потенциала и неспособности экономики РФ выдерживать военную нагрузку. Он поблагодарил украинских военных, волонтеров, бизнес и граждан за поддержку армии.

