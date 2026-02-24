  1. В Україні

Михайло Федоров окреслив три ключові цілі Міноборони на період війни

12:21, 24 лютого 2026
Пріоритети — закриття неба, зупинка ворога та позбавлення Росії ресурсів для ведення війни.
Михайло Федоров окреслив три ключові цілі Міноборони на період війни
Фото: reNews
Міністр оборони України Михайло Федоров назвав три основні цілі оборонного відомства на період війни. Про це він заявив з нагоди четвертої річниці від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

За його словами, план дій складається з трьох конкретних напрямів.

Закриття неба

Першочерговим завданням міністр назвав захист цивільного населення та критичної інфраструктури. Мета — виявляти 100% повітряних загроз у режимі реального часу та перехоплювати щонайменше 95% ракет і безпілотників.

«Уже запущено створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує», – зазначив Федоров.

Зупинка ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Другий напрям — стримування противника в усіх доменах. Міністр зазначив, що українські військові утримують фронт, а російська армія зазнає значних втрат.

Зокрема, на Донеччині, за його даними, на один квадратний кілометр припадає 156 російських військових. Орієнтиром визначено понад 200 ліквідованих окупантів на кожен квадратний кілометр — рівень втрат, за якого подальше просування стає неможливим.

«Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних», – зауважив Федоров.

Позбавлення Росії економічного ресурсу

Третій напрям — скорочення фінансових можливостей Росії для ведення війни. За словами міністра, джерелом фінансування є доходи від експорту нафти, яку Росія реалізує, зокрема, через так званий «тіньовий флот».

Серед необхідних кроків він назвав посилення санкцій, координацію з міжнародними партнерами, стратегію протидії тіньовому флоту та спільні морські дії. Мета — створити для Росії рекордний бюджетний дефіцит. Також готується стратегія протидії у когнітивному домені.

Міністр підкреслив, що йдеться про вимірювані цілі з конкретними результатами.

Перший інструмент — партнерства для залучення рекордних обсягів міжнародної допомоги, зокрема для закупівлі дронів, забезпечення стабільних виплат військовим і посилення ППО.

Другий — технологічна перевага, що передбачає випередження противника щонайменше на десять кроків у кожному технологічному циклі та збереження лідерства у сфері військових інновацій.

Третій — використання даних. Через систему єБалів у межах платформи DELTA вже надходить інформація з поля бою, а наступний етап — перетворення цих даних на інструмент для ухвалення точних і швидких рішень.

За словами міністра, завершення війни можливе за умов закритого неба, втрати російською армією наступального потенціалу та неспроможності економіки РФ витримувати воєнне навантаження. Він подякував українським військовим, волонтерам, бізнесу та громадянам за підтримку армії.

