Які нові строки подання даних нотаріусами до податкової у 2026 році

07:36, 17 березня 2026
З 1 січня 2026 року для нотаріусів запровадили нові строки та порядок подання до податкової інформації про посвідчені договори купівлі-продажу, дарування і видані свідоцтва про право на спадщину.
Податкова служба повідомляє, що з 1 січня 2026 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України щодо строків подання нотаріусами інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва про право на спадщину.

При вчиненні нотаріальних дій щодо:

- посвідчення договорів купівлі-продажу (міни) між фізичними особами нерухомого та рухомого майна;

- видачі свідоцтв про право на спадщину;

- посвідчення договорів дарування, нотаріуси подають до контролюючого органу інформацію, визначену пунктами 172.4, 173.4 та 174.4 Податкового кодексу України.

Строки подання інформації

- державні нотаріальні контори – щомісяця;

- приватні нотаріуси – щокварталу (з розбивкою по місяцях звітного кварталу).

Інформація подається до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Форма подання

Відомості подаються за формою додатка 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум утриманого з них податку і нарахованого єдиного внеску відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зі змінами.

Новації передбачені Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення».

