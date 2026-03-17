Какие новые сроки представления данных нотариусами в налоговую в 2026 году
Налоговая служба сообщает, что с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины о сроках подачи нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.
При совершении нотариальных действий по:
- удостоверение договоров купли-продажи (мены) между физическими лицами недвижимого и движимого имущества;
- выдачи свидетельств о праве на наследство;
- удостоверение договоров дарения, нотариусы представляют в контролирующий орган информацию, определенную пунктами 172.4, 173.4 и 174.4 Налогового кодекса Украины.
Сроки предоставления информации
- государственные нотариальные конторы – ежемесячно;
- частные нотариусы – ежеквартально (с разбивкой по месяцам отчетного квартала).
Информация подается в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса.
Форма представления
Ведомости представляются по форме приложения 4ДФ в Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога и начисленного единого взноса в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4, с изменениями.
Новации предусмотрены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения».
