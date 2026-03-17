  1. В Украине

Какие новые сроки представления данных нотариусами в налоговую в 2026 году

07:36, 17 марта 2026
С 1 января 2026 для нотариусов ввели новые сроки и порядок представления в налоговую информацию об удостоверенных договорах купли-продажи, дарении и выданные свидетельства о праве на наследство.
Налоговая служба сообщает, что с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины о сроках подачи нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.

При совершении нотариальных действий по:

- удостоверение договоров купли-продажи (мены) между физическими лицами недвижимого и движимого имущества;

- выдачи свидетельств о праве на наследство;

- удостоверение договоров дарения, нотариусы представляют в контролирующий орган информацию, определенную пунктами 172.4, 173.4 и 174.4 Налогового кодекса Украины.

Сроки предоставления информации

- государственные нотариальные конторы – ежемесячно;

- частные нотариусы – ежеквартально (с разбивкой по месяцам отчетного квартала).

Информация подается в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса.

Форма представления

Ведомости представляются по форме приложения 4ДФ в Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога и начисленного единого взноса в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4, с изменениями.

Новации предусмотрены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военный споткнулся с автоматом и застрелил побратима: почему суд в Харькове признал солдата виновным в неосторожном убийстве

Суд признал солдата виновным в убийстве и удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего.

Поездки в РФ, коммунальные долги и нулевые доходы: подробности специальных заседаний ВККС и ГРМЕ

Пятнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Пенсии ВПЛ и жителям временно оккупированных территорий: суды объяснили, когда ПФУ не имеет права останавливать выплаты

Суды всё чаще становятся на защиту пенсионеров из числа ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий в спорах с Пенсионным фондом.

Украинцы за границей смогут получать бесплатную правовую помощь — решение Рады

Минюст станет ключевым органом международной правовой помощи украинцев.

Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

