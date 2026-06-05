В ВСП объяснили, почему цифровизация не решит проблемы правосудия без новых судей

В ВСП назвали кадровый дефицит одним из главных вызовов для украинских судов.

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В ВСП считают, что обеспечение доступного правосудия в современных условиях требует комплексного подхода, который охватывает преодоление кадрового дефицита, цифровизацию, надлежащее финансирование, сохранение независимости судей и дальнейшее совершенствование судебных процедур.

В ВСП подчеркивают, что доступ к правосудию является не только вопросом организации судебной власти, но прежде всего вопросом доверия граждан к государству и его способности гарантировать верховенство права даже в условиях войны.

Следовательно, было отмечено, что современная доступность правосудия определяется не столько географической близостью суда, сколько быстротой и эффективностью получения справедливого судебного решения.

Особого внимания заслуживает модернизация судебной сети, которая должна рассматриваться не только как изменение карты судов, а как комплексное укрепление способности судебной системы обеспечивать право на справедливый суд независимо от места пребывания граждан.

Участники форума отметили, что полномасштабная война существенно повлияла на работу судебной системы из-за временной оккупации отдельных территорий, перемещения населения и изменения потребностей граждан. В связи с этим особое значение приобретает развитие электронного суда, проведение заседаний в режиме видеоконференций и внедрение современных сервисов взаимодействия между судами и участниками процессов.

В то же время было подчеркнуто, что никакие технологические решения не могут заменить профессиональных и независимых судей. Именно поэтому цифровизация должна сочетаться с решением кадровых проблем и обеспечением надлежащих гарантий независимости судебной власти.

Однако проблема кадрового дефицита остается одним из крупнейших вызовов для судебной системы. Следовательно, даже самая лучшая модель судоустройства не способна обеспечить надлежащий доступ к правосудию без достаточного количества судей и работников аппаратов судов.

Напомним, что в докладе за 2025 год ВСП подчеркивает, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

в Украине насчитывается 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;

предельная штатная численность судей — 6600 должностей;

фактически работают 4346 судей в судах, которые продолжают осуществлять правосудие;

вакантными остаются 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходится на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечается, что в 20 местных общих судах правосудие осуществляет один судья с полномочиями.

Также в ВСП остановились на вопросах оценки показателей добропорядочности при отборе судей и кандидатов на должности в органах судейского управления.

Там отметили, что несмотря на то, что Высшим советом правосудия утверждены Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), одновременно наблюдаются различные подходы к оценке добропорядочности, поскольку соответствующие проверки осуществляют разные органы, каждый со своими процедурами и критериями. В ВСП добавляют, что это нередко порождает дискуссии относительно толкования отдельных обстоятельств из профессиональной и личной биографии кандидатов.

Следовательно, в ВСП подчеркивают необходимость выработки более согласованной практики оценки добропорядочности, в частности относительно анализа событий, которые происходили много лет назад и не всегда могут быть подтверждены документально.

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