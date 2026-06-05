У ВРП пояснили, чому цифровізація не вирішить проблеми правосуддя без нових суддів

У ВРП назвали кадровий дефіцит одним із головних викликів для українських судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ВРП вважають, що забезпечення доступного правосуддя в сучасних умовах потребує комплексного підходу, який охоплює подолання кадрового дефіциту, цифровізацію, належне фінансування, збереження незалежності суддів та подальше вдосконалення судових процедур.

У ВРП наголошують, що доступ до правосуддя є не лише питанням організації судової влади, а насамперед питанням довіри громадян до держави та її спроможності гарантувати верховенство права навіть в умовах війни.

Відтак, було зазначено, що сучасна доступність правосуддя визначається не стільки географічною близькістю суду, скільки швидкістю та ефективністю отримання справедливого судового рішення.

Особливу увагу заслуговує модернізації судової мережі, яка має розглядатися не лише як зміна мапи судів, а як комплексне зміцнення спроможності судової системи забезпечувати право на справедливий суд незалежно від місця перебування громадян.

Учасники форуму відзначили, що повномасштабна війна суттєво вплинула на роботу судової системи через тимчасову окупацію окремих територій, переміщення населення та зміну потреб громадян. У зв’язку з цим особливого значення набуває розвиток електронного суду, проведення засідань у режимі відеоконференцій та впровадження сучасних сервісів взаємодії між судами й учасниками процесів.

Водночас було підкреслено, що жодні технологічні рішення не можуть замінити професійних та незалежних суддів. Саме тому цифровізація має поєднуватися з вирішенням кадрових проблем і забезпеченням належних гарантій незалежності судової влади.

Однак, проблема кадрового дефіциту залишається одним із найбільших викликів для судової системи. Відтак, навіть найкраща модель судоустрою не здатна забезпечити належний доступ до правосуддя без достатньої кількості суддів та працівників апаратів судів.

Нагадаємо, що у доповіді за 2025 рік ВРП наголошує, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

в Україні налічується 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;

гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;

фактично працюють 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;

вакантними залишаються 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадає на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснює один суддя з повноваженнями.

Також у ВРП зупинилися на питаннях оцінки показників доброчесності під час добору суддів та кандидатів на посади в органах суддівського врядування.

Там зазначили, що не зважаючи на те, що Вищою радою правосуддя затверджені Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), водночас спостерігаються різні підходи до оцінювання доброчесності, оскільки відповідні перевірки здійснюють різні органи, кожен із власними процедурами та критеріями. У ВРП додають, що це нерідко породжує дискусії щодо тлумачення окремих обставин із професійної та особистої біографії кандидатів.

Відтак, у ВРП наголошують на необхідністі вироблення більш узгодженої практики оцінювання доброчесності, зокрема щодо аналізу подій, які відбувалися багато років тому та не завжди можуть бути підтверджені документально.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.