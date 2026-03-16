Указ Президента ліквідував робочу групу, що розробляла новий Кримінальний кодекс

Ліквідація Комісії з питань правової реформи поставило під питання ухвалення нового Кримінального кодексу.

Робоча група з з питань розвитку кримінального права припиняє своє існування. Про це повідомив в соцмережах доктор юридичних наук, професор та член робочої групи Микола Хавронюк. Останні шість років зазначена робоча група працювала над розробкою нового Кримінального кодексу України.

5 березня 2026 року 2026 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №223/2026 “Питання оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів” яким скасований Указ Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019 "Питання Комісії з питань правової реформи".

Комісія з питань правової реформи була консультативно-дорадчим органом при Президентові України. У складі Комісії з числа її членів утворювалися робочі групи.

Нагадаємо, що згідно з цим Указом були створені:

- робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України;

- робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя;

- робоча група з питань розвитку кримінального права;

- робоча група з питань реформування кримінальної юстиції;

- робоча група з питань розвитку юридичної освіти;

- робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

- визначений склад консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.

За повідомленням Миколи Хавронюка скасування Указу № 584/2019 відбулося тоді, коли робоча група роботу над текстом проекту Кримінального кодексу визнала завершеною.

Проте творці нового КК запевняють: «Actum est, ilicet» (Справу завершено, йдіть) — це не про них. Робота триває, навіть без офіційних мандатів.

За шість років проект Кодексу пройшов шлях, якому могли б заздрити найсучасніші європейські закони. Десятки оновлень, лінгвістичні експертизи, залучення професорів із Німеччини та Литви, нескінченні обговорення з практиками та науковцями.

Сьогодні текст перебуває у стані, який розробники описують словами Антуана де Сент-Екзюпері: «Досконалість досягається не тоді, коли більше нічого додати, а тоді, коли більше нічого прибрати».

Незважаючи на готовність тексту (остання редакція датована 22 лютого 2026 року), у членів вже колишньої робочої групи, оптимізму щодо його швидкого ухвалення в парламенті не додається. Розробники відверто називають причини:

Війна змінила пріоритети, відсунувши розвиток правової держави на другий план.

змінила пріоритети, відсунувши розвиток правової держави на другий план. Масштабні правові реформи наразі не є пріоритетом для Офісу Президента.

Чинний КК, за словами експертів, дозволяє «крутити законом, як сонцем». Суди та органи слідства, перевантажені понад норму, не горять бажанням перенавчатися та впроваджувати складні демократичні концепції на кшталт «формули Радбруха» чи принципу non bis in idem (заборона подвійного покарання).

Проте, за словами Миколи Хавронюка, попри формальне припинення роботи групи, сам проект кодексу продовжує існувати і буде постійно вдосконалюватися.

Сама робота над проектом уже дала значний результат. Вона відкрила нові підходи до вирішення проблем кримінального права та створила майданчик для широкої професійної дискусії.

Обговорення торкалося багатьох сучасних викликів, зокрема:

воєнних злочинів і наслідків війни;

європейської інтеграції України;

транснаціональної злочинності;

розвитку штучного інтелекту;

нових економічних і політичних ризиків.

Автор: Тарас Лученко

