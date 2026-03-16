У Черкасах викрито чоловіка, який організовував виїзд за кордон ухилянтів через фіктивний шлюб

Ділок обіцяв організувати виїзд за межі України шляхом укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю ІІ групи.

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру 47-річному місцевому жителю в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрюваний запропонував місцевому жителю організувати виїзд за межі України шляхом укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю ІІ групи. Така схема дала б можливість безперешкодно перетнути державний кордон.

Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання грошей. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

