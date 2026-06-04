Які іграшки можуть бути небезпечними для дітей: на що звернути увагу батькам

Які позначки на упаковці допоможуть розпізнати безпечний товар для дитини.

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Під час купівлі іграшок батькам варто уважно перевіряти маркування та наявність знака відповідності, адже саме це підтверджує безпечність продукції для дитини. Про це нагадали у Держпродспоживслужбі.

Безпечність іграшок в Україні регулює Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабміну від 28 лютого 2018 року № 151. Документ розроблено відповідно до європейських вимог і забороняє реалізацію продукції, яка може становити небезпеку для дітей. Виробники та імпортери зобов’язані постачати на ринок лише перевірені та безпечні товари.

Які позначки мають бути на безпечній іграшці

Одним із головних орієнтирів для покупців є знак відповідності технічним регламентам. Він має вигляд трилисника у розімкненому колі та наноситься на іграшку, етикетку або пакування. Такий знак підтверджує, що продукція пройшла необхідні процедури оцінки відповідності. Якщо маркування відсутнє, від придбання такої іграшки рекомендують утриматися.

Також на продукції обов’язково мають бути зазначені найменування виробника або імпортера, зареєстроване комерційне найменування чи торговельна марка, а також поштова адреса для зв’язку. Це дозволяє ідентифікувати особу, відповідальну за якість та безпечність товару.

Яку інформацію виробник зобов’язаний вказувати на іграшці

Крім того, виробник повинен нанести на іграшку позначення типу, номер партії, серійний номер або модель. Якщо через розмір чи особливості виробу це неможливо, відповідна інформація має бути вказана на упаковці або в супровідній документації.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що інструкції та маркування обов’язково повинні бути викладені українською мовою.

Вікові обмеження на іграшках: що потрібно перевірити батькам

Окрему увагу слід звертати на інформацію про вікові обмеження. На іграшці, етикетці, упаковці або в інструкції має бути зазначено мінімальний чи максимальний вік дитини, а за потреби — вимоги щодо ваги, здібностей дитини та необхідності нагляду дорослих під час використання виробу.

Для іграшок, які можуть бути небезпечними для дітей віком до 36 місяців, обов’язково має бути попередження «Не призначено для дітей віком до 3 років» або «Не призначено для дітей віком до 36 місяців», а також відповідний графічний знак. Такі застереження повинні супроводжуватися словами «Увага» або «Попередження».

Як уберегти дитину від небезпечних іграшок

Батьків закликали завжди перевіряти маркування перед покупкою та не купувати продукцію невідомого походження, щоб убезпечити дітей від неякісних і потенційно небезпечних товарів.

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