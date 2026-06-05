Зміни в поведінці, запізнення та замкнутість: як розпізнати психологічні проблеми у працівника

Зміни в поведінці, продуктивності та емоційному стані можуть свідчити про необхідність раннього втручання — пояснили в інспекції праці.

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Ознаки та симптоми психологічних проблем, які можуть стати сигналом для раннього реагування з боку керівника або уповноваженого працівника, назвали в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

Як зазначається, типовими проявами можливих психосоціальних труднощів є зміни в поведінці та емоційному стані людини, які раніше для неї не були характерними.

Серед таких ознак:

зміни у зовнішньому вигляді;

зниження продуктивності праці;

запізнення на роботу або зустрічі;

соціальна замкнутість;

підвищена дратівливість або агресивність;

надмірна пильність;

труднощі з концентрацією уваги;

збільшення тривалості робочого навантаження без перерв;

розгубленість і відволікання, що призводять до частих помилок у роботі;

зловживання психоактивними речовинами.

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