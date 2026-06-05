Зміни в поведінці, запізнення та замкнутість: як розпізнати психологічні проблеми у працівника
07:54, 5 червня 2026
Зміни в поведінці, продуктивності та емоційному стані можуть свідчити про необхідність раннього втручання — пояснили в інспекції праці.
Ознаки та симптоми психологічних проблем, які можуть стати сигналом для раннього реагування з боку керівника або уповноваженого працівника, назвали в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.
Як зазначається, типовими проявами можливих психосоціальних труднощів є зміни в поведінці та емоційному стані людини, які раніше для неї не були характерними.
Серед таких ознак:
- зміни у зовнішньому вигляді;
- зниження продуктивності праці;
- запізнення на роботу або зустрічі;
- соціальна замкнутість;
- підвищена дратівливість або агресивність;
- надмірна пильність;
- труднощі з концентрацією уваги;
- збільшення тривалості робочого навантаження без перерв;
- розгубленість і відволікання, що призводять до частих помилок у роботі;
- зловживання психоактивними речовинами.
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