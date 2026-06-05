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Изменения в поведении, опоздания и замкнутость: как распознать психологические проблемы у сотрудника

07:54, 5 июня 2026
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Изменения в поведении, производительности и эмоциональном состоянии могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства, — пояснили в инспекции труда.
Изменения в поведении, опоздания и замкнутость: как распознать психологические проблемы у сотрудника
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Признаки и симптомы психологических проблем, которые могут стать сигналом для раннего реагирования со стороны руководителя или уполномоченного работника, назвали в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

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Как отмечается, типичными проявлениями возможных психосоциальных трудностей являются изменения в поведении и эмоциональном состоянии человека, которые ранее для него не были характерны.

Среди таких признаков:

  • изменения во внешнем виде;
  • снижение производительности труда;
  • опоздания на работу или встречи;
  • социальная замкнутость;
  • повышенная раздражительность или агрессивность;
  • чрезмерная бдительность;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • увеличение продолжительности рабочей нагрузки без перерывов;
  • растерянность и отвлечение, приводящие к частым ошибкам в работе;
  • злоупотребление психоактивными веществами.

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здравоохранение

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