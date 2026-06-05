Изменения в поведении, опоздания и замкнутость: как распознать психологические проблемы у сотрудника
07:54, 5 июня 2026
Изменения в поведении, производительности и эмоциональном состоянии могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства, — пояснили в инспекции труда.
Признаки и симптомы психологических проблем, которые могут стать сигналом для раннего реагирования со стороны руководителя или уполномоченного работника, назвали в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.
Как отмечается, типичными проявлениями возможных психосоциальных трудностей являются изменения в поведении и эмоциональном состоянии человека, которые ранее для него не были характерны.
Среди таких признаков:
- изменения во внешнем виде;
- снижение производительности труда;
- опоздания на работу или встречи;
- социальная замкнутость;
- повышенная раздражительность или агрессивность;
- чрезмерная бдительность;
- трудности с концентрацией внимания;
- увеличение продолжительности рабочей нагрузки без перерывов;
- растерянность и отвлечение, приводящие к частым ошибкам в работе;
- злоупотребление психоактивными веществами.
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