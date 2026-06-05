Изменения в поведении, опоздания и замкнутость: как распознать психологические проблемы у сотрудника

Изменения в поведении, производительности и эмоциональном состоянии могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства, — пояснили в инспекции труда.

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Признаки и симптомы психологических проблем, которые могут стать сигналом для раннего реагирования со стороны руководителя или уполномоченного работника, назвали в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Как отмечается, типичными проявлениями возможных психосоциальных трудностей являются изменения в поведении и эмоциональном состоянии человека, которые ранее для него не были характерны.

Среди таких признаков:

изменения во внешнем виде;

снижение производительности труда;

опоздания на работу или встречи;

социальная замкнутость;

повышенная раздражительность или агрессивность;

чрезмерная бдительность;

трудности с концентрацией внимания;

увеличение продолжительности рабочей нагрузки без перерывов;

растерянность и отвлечение, приводящие к частым ошибкам в работе;

злоупотребление психоактивными веществами.

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