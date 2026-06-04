Кабмин расширил программу «Доступные лекарства»: что изменится для пациентов с июля

В список «Доступных лекарств» с июля включат 51 новое международное название препаратов.

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Кабинет Министров Украины принял решение о дальнейшем расширении государственной программы «Доступные лекарства». Начиная с июля 2026 года, в перечень препаратов, подпадающих под программу реимбурсации, будет добавлено ещё 51 международное непатентованное наименование лекарственных средств. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Среди новых лекарственных средств программы — препараты для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, профилактики тромбообразования, снижения уровня холестерина, а также терапии для пациентов после инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта.

«Программа „Доступные лекарства“ позволяет украинцам получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. В 2026 году её бюджет вырос до 8,7 млрд грн. С начала действия программы ею уже воспользовались более 6 млн украинцев, а только с начала 2026 года — почти 2 млн пациентов», — подчеркнула Свириденко.

Чтобы получить лекарства по программе, пациенту необходимо обратиться к врачу, получить электронный рецепт и обратиться с ним в аптеку с наклейкой «Здесь есть Доступные лекарства».

Важно, что если украинский производитель предлагает препарат, который соответствует установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он может получить преимущество при включении в программу. «Это будет способствовать развитию отечественного фармацевтического производства и одновременно усилит стабильность обеспечения пациентов необходимыми лекарствами», — подчеркнула премьер-министр.

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