Кабмін розширив програму «Доступні ліки»: що зміниться для пацієнтів з липня

До переліку «Доступних ліків» з липня включать 51 нову міжнародну назву препаратів.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про подальше розширення державної програми «Доступні ліки». Починаючи з липня 2026 року, до переліку препаратів, які підпадають під програму реімбурсації, буде додано ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Серед нових програмних лікарських засобів — препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.

«Програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. У 2026 році її бюджет зріс до 8,7 млрд грн. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 млн українців, а лише з початку 2026 року — майже 2 млн пацієнтів», — наголосила Свириденко.

Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».

Важливо, що якщо український виробник пропонує препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення до програми. «Це сприятиме розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та водночас посилить стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками», — підкреслила прем’єр-міністерка.

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