В Черкассах разоблачили мужчину, который организовывал выезд за границу уклонистов через фиктивный брак

Делец обещал организовать выезд за пределы Украины путем заключения фиктивного брака с женщиной с инвалидностью II группы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении 47-летнему местному жителю в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый предложил местному жителю организовать выезд за пределы Украины путем заключения фиктивного брака с женщиной с инвалидностью II группы. Такая схема дала бы возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.

Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали мужчину во время получения денег. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь злоумышленнику грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.