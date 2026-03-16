  1. В Украине

В Черкассах разоблачили мужчину, который организовывал выезд за границу уклонистов через фиктивный брак

22:54, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Делец обещал организовать выезд за пределы Украины путем заключения фиктивного брака с женщиной с инвалидностью II группы.
В Черкассах разоблачили мужчину, который организовывал выезд за границу уклонистов через фиктивный брак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении 47-летнему местному жителю в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый предложил местному жителю организовать выезд за пределы Украины путем заключения фиктивного брака с женщиной с инвалидностью II группы. Такая схема дала бы возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.

Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали мужчину во время получения денег. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь злоумышленнику грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура прокурор Черкассы мобилизация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]