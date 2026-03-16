В Черкассах разоблачили мужчину, который организовывал выезд за границу уклонистов через фиктивный брак
В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении 47-летнему местному жителю в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый предложил местному жителю организовать выезд за пределы Украины путем заключения фиктивного брака с женщиной с инвалидностью II группы. Такая схема дала бы возможность беспрепятственно пересечь государственную границу.
Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США.
Правоохранители задержали мужчину во время получения денег. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Теперь злоумышленнику грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества
