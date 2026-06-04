Росія вбила щонайменше 707 дітей в Україні – Володимир Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.

Фото: rada-poltava.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії нагадав про дітей, які загинули внаслідок російської війни.

За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 707 дітей.

«Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», – наголосив Володимир Зеленський.

4 червня День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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