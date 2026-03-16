У ліцеї на Тернопільщині на території ліцею виявили макет бойової гранати

Предмет на території ліцею виявив офіцер служби освітньої безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Підволочиську на території ліцею виявили макет бойової гранати. Як повідомили у поліції Тернопільської області, інцидент стався у понеділок, 16 березня.

Вранці близько 9:20 до відділення поліції надійшло повідомлення від офіцера служби освітньої безпеки про виявлення на території ліцею предмета, схожого на вибухонебезпечний.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.