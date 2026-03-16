В лицее на Тернопольщине на территории лицея обнаружили макет боевой гранаты
22:18, 16 марта 2026
Предмет на территории лицея нашел офицер службы образовательной безопасности.
В Подволочиске на территории лицея обнаружили макет боевой гранаты. Как сообщили в полиции Тернопольской области, инцидент произошел в понедельник, 16 марта.
Утром около 9:20 в отделение полиции № поступило сообщение от офицера службы образовательной безопасности об обнаружении на территории лицея предмета, похожего на взрывоопасный.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, сотрудники ГСЧС и другие профильные службы.
