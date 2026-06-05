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Суд оштрафовал на 34 тысячи грн сотрудницу ГСЧС, которая отказалась выходить на службу в начале войны

11:45, 5 июня 2026
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Женщина позвонила руководству и заявила о нежелании проходить службу, после чего выехала за границу.
Суд оштрафовал на 34 тысячи грн сотрудницу ГСЧС, которая отказалась выходить на службу в начале войны
Иллюстративное изображение
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Центральный районный суд Николаева вынес приговор бывшей сотруднице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которую обвиняли в уклонении от прохождения службы гражданской защиты в особый период.

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По информации суда, на момент совершения правонарушения 33-летняя жительница Николаева работала диспетчером одного из подразделений Главного управления ГСЧС в Николаевской области и имела специальное звание младшего сержанта службы гражданской защиты.

Суд установил, что в марте 2022 года женщина должна была заступить на суточное дежурство, однако на службу не прибыла. Она также не подала рапорт о причинах своего отсутствия.

По данным суда, обвиняемая сообщила руководству по телефону о нежелании проходить службу, после чего выехала за пределы Украины.

Женщине инкриминировали совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336-1 Уголовного кодекса Украины — уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период.

Во время судебного разбирательства между обвиняемой, ее защитником и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. В соответствии с его условиями женщина полностью признала свою вину и согласилась с обстоятельствами уголовного правонарушения.

Суд пришел к выводу, что соглашение соответствует требованиям законодательства и было заключено добровольно, после чего утвердил его.

По результатам рассмотрения дела суд признал бывшую сотрудницу ГСЧС виновной и назначил согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

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