Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Верховна Рада 12 березня ухвалила законопроєкт №0304 про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя, підписаної 25 жовтня 1980 року в Гаазі.

Що змінює закон

Йдеться про забезпечення доступу до безоплатної правничої допомоги у цивільних та господарських справах для громадян однієї держави під час судових процесів в іншій державі. У таких випадках громадяни отримують правову допомогу на тих самих умовах, що й громадяни цієї країни.

Конвенція також спрощує процедури подання документів і взаємодії між державами під час таких судових справ.

Згідно з Конвенцією звернення про безоплатну правничу допомогу складається за формуляром, що додається до Конвенції, та має супроводжуватися підтвердними документами. Крім того, звернення, документи та відповіді на запити щодо додаткової інформації мають складатися державною мовою запитуваної держави або супроводжуватися перекладом цією мовою, а також можуть подаватися англійською чи французькою мовами.

Зокрема, Центральний орган держави, який отримує звернення, розглядає їх або передає на розгляд компетентному органу. Усі документи, що надсилаються в межах Конвенції, не потребують легалізації, не оплачуються та мають розглядатися невідкладно. Конвенція також передбачає можливість визнання та безоплатного примусового виконання в іншій державі рішення про сплату судових витрат за зверненням особи, на користь якої його винесено.

Громадяни держав-учасниць можуть отримувати копії або витяги з державних реєстрів і судових рішень у цивільних чи комерційних справах, а також за потреби їх легалізувати. Проте, у цивільних і комерційних справах забороняється арешт або тримання під вартою як спосіб виконання рішення чи запобіжний захід.

Роль Міністерства юстиції

Законопроєкт визначає, що ключові функції в реалізації Конвенції виконуватиме Міністерство юстиції України. Саме воно:

отримуватиме звернення щодо безоплатної правничої допомоги;

надсилатиме відповідні звернення до інших держав;

взаємодіятиме з іноземними органами під час виконання судових рішень щодо судових витрат.

Таким чином Мін’юст стане центральним органом координації міжнародної правової допомоги у межах цієї Конвенції.

Зараз учасницями Конвенції є 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція та Швейцарія.

При цьому Конвенція застосовуватиметься лише у відносинах з тими державами-учасницями, які протягом 12 місяців не висловлять заперечень проти приєднання України.

Що це означає для громадян

Приєднання до Конвенції відкриває українцям нові можливості для захисту своїх прав за кордоном.

Зокрема, громадяни зможуть:

отримувати безоплатну правничу допомогу в судах інших держав-учасниць;

подавати документи у міжнародних цивільних і господарських спорах.

