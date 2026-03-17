  1. В Україні

Лікарняний під час простою: чи отримує працівник виплати

07:54, 17 березня 2026
У разі хвороби працівнику слід звернутися до лікаря та оформити медичний висновок, щоб підтвердити свою відсутність на роботі, навіть якщо виплата лікарняних не передбачена.
У Профспілці працівників охорони здоров’я України пояснили, чи оплачують лікарняний працівнику, який захворів під час простою підприємства.

1. Простій — це не відпустка.

Згідно зі ст. 34 КЗпП, простій — це зупинення роботи через відсутність необхідних умов (технічних, організаційних тощо). При цьому працівнику гарантовано виплачують не менше 2/3 окладу.

2. Ключовий фактор: робоче місце.

Законодавством не визначено умови щодо присутності/відсутності працівника на робочому місці під час простою. Місце перебування працівника під час простою визначається безпосередньо роботодавцем шляхом видання наказу.

Якщо роботодавець визначив, що під час простою працівники мають перебувати на робочому місці – то працівники знаходяться на робочому місці відповідно до встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку режиму роботи, але при цьому не виконують свої трудові обов’язки.

Оплата листка непрацездатності залежить від того чи має перебувати працівник під час простою на роботі чи ні:

Варіант А: Якщо в наказі вказано, що під час простою працівник перебуваєте на роботі (згідно з графіком), то лікарняний оплачується на загальних підставах. Чому? Бо через хворобу працівник втрачаєте можливість «бути присутнім» на робочому місці і отримувати свою оплату простою. Лікарняний тут виступає як компенсація втраченого заробітку.

Варіант Б: Якщо наказ дозволяє під час простою не виходити на роботу, то лікарняний не оплачується. Логіка соціального страхування проста: допомога по непрацездатності — це компенсація втраченої зарплати. Оскільки працівник і так не мав працювати (і не втрачає виплати через хворобу), підстав для додаткової компенсації немає.

Що варто зробити працівнику?

Обов’язково ознайомитись з текстом наказу про простій. У випадку захворювання звернутися до лікаря для оформлення медичного висновку для підтвердження відсутності на робочому місці, навіть якщо виплата по лікарняному не передбачена.

