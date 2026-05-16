  1. В Україні

У ТЦК нагадали правові наслідки СЗЧ та дезертирства

22:29, 16 травня 2026
Фото: ТЦК
Харківський обласний ТЦК нагадав правові наслідки СЗЧ та дезертирства.

СЗЧ (самовільне залишення частини, ст. 407 ККУ) — це тимчасове залишення служби з наміром повернутися. Причини можуть бути різні: особисті обставини, конфлікти чи виснаження.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років (п.5 ст.407 ККУ);

У ТЦК підкреслили, що якщо СЗЧ тривало менше 3 діб - кримінальне провадження не відкривається.

Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу.

Дезертирство вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років (п.4 ст.408 ККУ).

Коли військовослужбовець звільняється від кримінальної відповідальності?

Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила СЗЧ (дезертирство), може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась з клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої в/ч для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) в/ч (установи).

Повернення військовослужбовців із СЗЧ у 2026 році здійснюється виключно в межах чинного законодавства України та за визначеним алгоритмом.

Як повернутись з СЗЧ?

Куди звернутися?

- Центральне управління Служби правопорядку по місту Києву і Київській області та територіальні управління Служби правопорядку.

- Зональні відділи Служби правопорядку.

- Самостійно прибути до батальйону резерву.

* Служба правопорядку – Військова служба правопорядку у Збройних Силах України. Список телефонів можна дізнатися за посиланням.

Що потрібно мати з собою, прибуваючи до Служби правопорядку або батальйону резерву?

- Військово-облікові документи.

- За наявності: Медичні документи (включно з висновком ВЛК).

Чи можна повернутися з СЗЧ до обраного підрозділу?

Так, але: коли таке переміщення здійснюється за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК, чинного протягом 12 місяців з моменту проведення медогляду.

Що відбувається в батальйоні резерву?

- Команди батальйону резерву не пізніше 3-х діб видає наказ щодо включення такого військовослужбовця до спису тимчасово прибулого особового складу.

- З’ясовує інформацію про внесення відомостей військовослужбовця до ЄРДР.

- Надсилає повідомлення до попередньої в/ч, з якої було здійснено СЗЧ, про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.

Чи можна повернутися із СЗЧ через застосунок Армія+?

Так, такий алгоритм залишається чинним.

Для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.

Підрозділи ВСП опрацьовують ці рапорти, після чого скеровують військовослужбовців в один із батальйонів резерву.

Зокрема, після надходження рапорту ВСП організовує:

- взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;

- взаємодію з командуванням батальйону резерву;

- роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву.

