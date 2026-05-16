В ТЦК напомнили правовые последствия СОЧ и дезертирства

Харьковский областной ТЦК напомнил правовые последствия СОЧ и дезертирства.

СОЧ (самовольное оставление части, ст. 407 УК Украины) — это временное оставление службы с намерением вернуться. Причины могут быть разными: личные обстоятельства, конфликты или истощение.

Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а также те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (п. 5 ст. 407 УК Украины).

В ТЦК подчеркнули, что если СОЧ длилось менее 3 суток — уголовное производство не открывается.

Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения.

Дезертирство, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет (п. 4 ст. 408 УК Украины).

Когда военнослужащий освобождается от уголовной ответственности?

Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило СОЧ (дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения).

Возвращение военнослужащих из СОЧ в 2026 году осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства Украины и по определенному алгоритму.

Как вернуться из СОЧ?

Куда обращаться?

Центральное управление Службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области и территориальные управления Службы правопорядка.

Зональные отделы Службы правопорядка.

Самостоятельно прибыть в батальон резерва.

Служба правопорядка — Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Список телефонов можно узнать по ссылке.

Что нужно иметь с собой, прибывая в Службу правопорядка или батальон резерва?

Военно-учетные документы.

При наличии: медицинские документы (включая заключение ВВК).

Можно ли вернуться из СОЧ в выбранное подразделение?

Да, но: когда такое перемещение осуществляется по состоянию здоровья на основании заключения ВВК, действительного в течение 12 месяцев с момента проведения медосмотра.

Что происходит в батальоне резерва?

Командование батальона резерва не позднее 3 суток издает приказ о включении такого военнослужащего в список временно прибывшего личного состава.

Выясняет информацию о внесении сведений о военнослужащем в ЕРДР.

Направляет уведомление в предыдущую воинскую часть, из которой было совершено СОЧ, о прибытии военнослужащего в батальон резерва.

Можно ли вернуться из СОЧ через приложение Армия+?

Да, такой алгоритм остается действующим.

Для восстановления на службе военнослужащий может подать соответствующий рапорт через приложение Армия+.

Подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

В частности, после поступления рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военнослужащим, подавшим рапорт, проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием батальона резерва;

работу по направлению (сопровождению) военнослужащего в батальон резерва.

После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отправиться в резервную часть.

В резервной части этот военнослужащий зачисляется в списки личного состава батальона резерва.

