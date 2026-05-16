Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміну місця свого проживання

22:00, 16 травня 2026
Отримувачі страхових виплат і соціальних послуг обов’язково повинні повідомити органи Пенсійного фонду України та надати відповідні документи у разі зміни персональних даних.
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало, що Міністерством фінансів щомісяця проводиться верифікація особистих даних отримувачів страхових виплат та соціальних послуг потерпілих від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Тобто проводиться звірка інформації про отримувачів страхових виплат та соціальних послуг у реєстрі Пенсійного фонду України та базах даних інших державних органів (Державної податкової служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної реєстрації актів цивільного стану України та інших).

Навіщо проводиться звірка даних?

Верифікація проводиться для того, щоб підтвердити, що особа має законне право на виплати, та інформація про отримувача є актуальною та достовірною. За результатами верифікації проводиться перегляд рішень щодо права особи на подальшу страхову виплату.

Для утримання даних в актуальному стані та стабільного отримання страхових виплат, обов’язково необхідно повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміну в особистих даних.

Які дані необхідно оновлювати?

Отримувачі страхових виплат і соціальних послуг обов’язково повинні повідомити органи Пенсійного фонду України та надати відповідні документи у разі виникнення таких обставин, як:

- отримання нового зразка паспорта громадянина України ‒ ID картка;

- зміна прізвища, ім’я та по батькові;

- зміна номера облікової картки платника податків;

- зміна місця реєстрації (прописки) або при знятті з реєстрації;

- виїзд за межі держави.

Як подати оновлені дані?

Повідомити про зміну особистих даних ви можете:

1. Онлайн ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного в застосунку “Дія”, в розділі “Комунікації з ПФУ” вибрати “Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб”.

2. Особисто ‒ звернутися до сервісних центрів органів Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України і довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру), та документами, що підтверджують зміни (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені, відомості про місце реєстрації тощо) для подачі звернення “Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб”.

