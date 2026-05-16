Нужно ли сообщать Пенсионному фонду об изменении места своего жительства

Получатели страховых выплат и социальных услуг обязательно должны сообщить органам Пенсионного фонда Украины и предоставить соответствующие документы в случае изменения персональных данных.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напомнило, что Министерством финансов ежемесячно проводится верификация личных данных получателей страховых выплат и социальных услуг пострадавших от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. То есть проводится сверка информации о получателях страховых выплат и социальных услуг в реестре Пенсионного фонда Украины и базах данных других государственных органов (Государственной налоговой службы Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной регистрации актов гражданского состояния Украины и других).

Зачем проводится сверка данных?

Верификация проводится для того, чтобы подтвердить, что лицо имеет законное право на выплаты, а информация о получателе является актуальной и достоверной. По результатам верификации проводится пересмотр решений относительно права лица на дальнейшую страховую выплату.

Для поддержания данных в актуальном состоянии и стабильного получения страховых выплат обязательно необходимо сообщать органам Пенсионного фонда Украины об изменении личных данных.

Какие данные необходимо обновлять?

Получатели страховых выплат и социальных услуг обязательно должны сообщить органам Пенсионного фонда Украины и предоставить соответствующие документы в случае возникновения таких обстоятельств, как:

получение нового образца паспорта гражданина Украины — ID-карты;

изменение фамилии, имени и отчества;

изменение номера учетной карточки налогоплательщика;

изменение места регистрации (прописки) или снятие с регистрации;

выезд за пределы государства.

Как подать обновленные данные?

Сообщить об изменении личных данных можно:

1. Онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua). Необходимо авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) или “Дія.Підпис” (“Дія ID”), созданного в приложении “Дія”, в разделе “Коммуникации с ПФУ” выбрать “Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц”.

2. Лично — обратиться в сервисные центры органов Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины и справка о присвоении идентификационного номера), а также документами, подтверждающими изменения (свидетельство о браке, свидетельство о смене имени, сведения о месте регистрации и т.д.) для подачи обращения “Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц”.

