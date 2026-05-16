Працюючим пенсіонерам хочуть скасувати обмеження на надбавки: що відомо

21:40, 16 травня 2026
В Україні зареєстрували петицію із закликом скасувати обмеження на надбавки та доплати для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати або здійснюють діяльність як ФОП.
В Україні зареєстровано петицію з вимогою скасувати обмеження на отримання окремих надбавок і доплат для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати за наймом або здійснюють діяльність як фізичні особи-підприємці.

Автор петиції  №41/009849-26еп зазначає, що розмір пенсій є недостатнім, тому частина пенсіонерів змушена додатково працювати для покращення матеріального становища. У зверненні наголошується, що після працевлаштування або ведення діяльності через ФОП для таких осіб діють обмеження щодо окремих надбавок до пенсії.

Також у тексті петиції йдеться про те, що чинні правила фактично розділяють пенсіонерів на працюючих і непрацюючих, оскільки деякі доплати та підвищення передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів.

Автор петиції посилається на роз’яснення, оприлюднене на офіційному сайті Пенсійного фонду України. У ньому зазначено, що відповідно до статті 16 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер зобов’язаний повідомляти органи Пенсійного фонду про працевлаштування або звільнення з роботи протягом десяти днів із моменту виникнення таких обставин.

У ПФУ пояснюють, що необхідність повідомлення пов’язана з тим, що окремі доплати, надбавки чи підвищення встановлюються лише для непрацюючих пенсіонерів.

Також у Пенсійному фонді зазначають, що відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку сама по собі не є підставою для встановлення статусу «непрацюючий». Для фіксації такого статусу необхідно подати відповідну заяву та документи, зокрема копію наказу про прийняття або звільнення з роботи, копію трудової книжки чи цивільно-правового договору. Подати документи можна особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи портал «Дія» з використанням кваліфікованого електронного підпису.

