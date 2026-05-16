Работающим пенсионерам хотят отменить ограничения на надбавки: что известно

В Украине зарегистрировали петицию с призывом отменить ограничения на надбавки и доплаты для пенсионеров, после выхода на пенсию продолжающих работать или осуществляющих деятельность как ФЛП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрирована петиция с требованием отменить ограничения на получение отдельных надбавок и доплат для пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать по найму или осуществляют деятельность как физические лица-предприниматели.

Автор петиции №41/009849-26еп отмечает, что размер пенсий является недостаточным, поэтому часть пенсионеров вынуждена дополнительно работать для улучшения материального положения. В обращении подчеркивается, что после трудоустройства или ведения деятельности через ФЛП для таких лиц действуют ограничения в отношении отдельных надбавок к пенсии.

Также в тексте петиции говорится о том, что действующие правила фактически разделяют пенсионеров на работающих и неработающих, поскольку некоторые доплаты и повышения предусмотрены только для неработающих пенсионеров.

Автор петиции ссылается на разъяснение, опубликованное на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. В нем указано, что в соответствии со статьей 16 Закона Украины №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионер обязан уведомлять органы Пенсионного фонда о трудоустройстве или увольнении с работы в течение десяти дней с момента возникновения таких обстоятельств.

В ПФУ объясняют, что необходимость уведомления связана с тем, что отдельные доплаты, надбавки или повышения устанавливаются только для неработающих пенсионеров.

Также в Пенсионном фонде отмечают, что отсутствие уплаты страховых взносов в системе персонифицированного учета само по себе не является основанием для установления статуса «неработающий». Для фиксации такого статуса необходимо подать соответствующее заявление и документы, в частности копию приказа о приеме или увольнении с работы, копию трудовой книжки или гражданско-правового договора. Подать документы можно лично или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины либо портал «Дія» с использованием квалифицированной электронной подписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.