Гнучкий графік, дистанційна робота та підтримка сімей: що рекомендують роботодавцям під час воєнного стану

У період воєнного стану роботодавцям рекомендують приділяти більше уваги підтримці працівників із сімейними обов’язками, зокрема запроваджувати гнучкий графік роботи, дистанційний формат праці, психосоціальну підтримку та забезпечувати належну комунікацію в колективі.

У період воєнного стану підтримка працівників із сімейними обов’язками залишається важливою складовою відповідального ставлення роботодавців до колективу. Йдеться не стільки про значні витрати, скільки про людяність, передбачуваність та увагу до потреб працівників.

З цього приводу Державна служба України з питань праці підготувала практичні рекомендації, які роботодавці можуть застосовувати вже зараз.

Роботодавцям радять забезпечити надійні канали комунікації.

Важливу інформацію доцільно дублювати в різних месенджерах, підтримувати постійний зв’язок із працівниками та забезпечувати оперативне реагування.

Доцільним є сегментування комунікації з урахуванням життєвих обставин працівників.

Зокрема, варто враховувати працівників, які виховують дітей, а також окремо звертати увагу на вразливі категорії — працівників, які мають дітей з інвалідністю, одиноких матерів чи батьків, багатодітні сім’ї. Такий підхід сприятиме дотриманню трудових гарантій, формуванню збалансованої кадрової політики та вирішенню соціальних питань.

Окрему увагу радять приділяти питанням безпеки та здоров’я працівників.

Працівникам доцільно надавати перевірену інформацію про служби першої необхідності, гуманітарні центри та «гарячі лінії», а також підготувати пам’ятки з корисними контактами та ресурсами.

Роботодавцям також рекомендують забезпечувати психосоціальну підтримку.

Зокрема, варто підготувати добірки матеріалів щодо ментального здоров’я та можливостей отримання психологічної допомоги.

Серед рекомендацій — визначення відповідальних осіб із соціальних питань.

В умовах воєнного стану особливого значення набуває персоніфікований підхід до потреб працівників. Також радять розробити процедуру розгляду скарг працівників, яка передбачатиме можливість подання скарги без негативних наслідків для працівника та її розгляд відповідно до визначеної процедури. Працівників варто ознайомити з таким механізмом.

Окремо наголошується на важливості недискримінаційної кадрової політики.

Зокрема, йдеться про недопущення дискримінації під час укладення трудових договорів, визначення умов праці, розміру заробітної плати та оцінювання результатів роботи.

Також доцільно залучати профспілки та представників працівників до вирішення питань трудових відносин. За потреби пропонується переглянути колективний договір з урахуванням методичних рекомендацій щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах.

Роботодавцям радять взаємодіяти з громадами та підтримувати можливості для молоді.

Окрему увагу варто приділяти дотриманню законодавчих гарантій для працівників, зокрема вимог статей 55, 56, 63, 177–186-1, 188, 190–192, 194 та 195 КЗпП з урахуванням особливостей дії воєнного стану.

Також рекомендується забезпечувати належні умови праці.

Йдеться, зокрема, про професійну орієнтацію та підготовку працівників із сімейними обов’язками для можливості продовження або відновлення трудової діяльності.

Для покращення якості життя працівників без додаткових фінансових витрат пропонується переглядати графіки роботи, запроваджувати гнучкі режими робочого часу, дистанційну чи надомну роботу.

Крім того, радять удосконалювати організацію праці: забезпечувати належні робочі місця, контролювати навантаження для запобігання перевтомі, впроваджувати необхідне програмне забезпечення та навчати працівників нових методів роботи.

Серед нематеріальних способів мотивації можуть застосовуватися додаткові дні відпочинку, визнання професійних досягнень та надання більшої самостійності під час виконання завдань.

Важливим також називають забезпечення передбачуваності організації роботи.

Працівників радять завчасно інформувати про можливі ризики або зміни в роботі. У разі скорочень пропонується використовувати механізми аутплейсменту та співпрацювати зі службою зайнятості.

За можливості роботодавцям рекомендують надавати матеріальну підтримку.

Зокрема, йдеться про підтримку місцевих дитячих, культурних і спортивних закладів, послугами яких користуються працівники. Також пропонується поширювати інформацію про заборону дитячої праці та переваги офіційного працевлаштування.

