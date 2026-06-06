Що побажати на День журналіста — добірка щирих привітань для колег і друзів.

Фото: ХОЧУ.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста — професійне свято представників медіа та працівників засобів масової інформації. Його було запроваджено у 1994 році відповідним указом Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи учасників Першого Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.

З нагоди свята «Судово-юридична газета» зібрала найкращі привітання з Днем журналіста у прозі, віршах та листівках, які допоможуть висловити вдячність і повагу до представників цієї професії.

Вітання у прозі

Вітаю всіх журналістів із професійним святом! Дякую за вашу щоденну працю, за сміливість ставити важливі запитання, шукати правду та доносити її до людей. Саме завдяки вашій роботі суспільство знає про події, які змінюють країну та світ. Бажаю вам витримки, натхнення, професійних успіхів, цікавих матеріалів, вдячних читачів і глядачів. Нехай кожен день приносить нові можливості та приводи для гордості за свою справу.

***

Щиро вітаю з Днем журналіста всіх, хто присвятив себе інформаційній справі. Нехай ваша робота завжди буде потрібною, важливою та гідно оціненою. Бажаю цікавих репортажів, чесних співрозмовників, вдалих сюжетів і професійного розвитку. Нехай у житті буде більше добрих новин, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.

***

З Днем журналіста! Сьогодні хочеться подякувати всім, хто працює з інформацією, перевіряє факти, висвітлює події та допомагає людям орієнтуватися у складному світі. Нехай робота приносить задоволення, а кожен матеріал знаходить свого читача. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, творчих ідей та мирного неба над головою.

***

Вітаю із професійним святом тих, хто завжди перебуває в центрі подій і першим дізнається про найважливіше. Журналістика — це не просто професія, а велика відповідальність перед суспільством. Бажаю вам впевненості, об'єктивності, нових досягнень і невичерпного натхнення. Нехай ваша праця завжди буде затребуваною та шанованою.

***

Щирі вітання з Днем журналіста! Нехай кожна ваша публікація, репортаж чи сюжет допомагають людям краще розуміти світ. Бажаю професійної удачі, цікавих зустрічей, гучних ексклюзивів та нових перемог. Нехай у серці завжди буде любов до своєї справи, а в житті — достаток, гармонія та щастя.

***

З професійним святом усіх журналістів України! Ваша праця часто залишається за кадром, але її значення важко переоцінити. Саме ви документуєте історію, розповідаєте про важливі події та допомагаєте людям отримувати правдиву інформацію. Бажаю вам сили, терпіння, натхнення, нових звершень і більше світлих новин у житті.

Вітання у віршах

З Днем журналіста щиро вас вітаєм,

Натхнення й успіхів від серця побажаєм.

Нехай у праці завжди щастить,

А кожен день лише добро дарить.

Нехай цікаві будуть всі сюжети,

І мирним буде небо над планетою.

Хай правда завжди шлях вам освітляє,

А доля радість щедро посилає.

***

Сьогодні свято тих, хто пише новини,

Хто знає ціну кожної хвилини.

Хто правду людям доносить щодня,

Не шкодуючи сил і свого життя.

Бажаємо наснаги і терпіння,

У справах — успіхів та розуміння.

Нехай здійсняться мрії заповітні всі,

І буде більше радості в житті.

***

Журналісти, прийміть вітання щирі,

Нехай панують спокій, щастя й мир у світі.

Нехай робота радість вам несе,

А доля найкраще в життя принесе.

Хай буде вдосталь творчих вам ідей,

І поруч — коло вірних вам людей.

Нехай удача крокує повсякчас,

А успіх неодмінно знайде вас.

***

Хай слово ваше правді служить вірно,

А кожен день складається розмірено і мирно.

Нехай цікаві теми вас знаходять,

А всі негаразди стороною обходять.

Бажаємо здоров'я і тепла,

Щоб доля світлою завжди була.

Нехай збуваються бажання і мрії,

А серце зігрівають добрі надії.

***



Із Днем журналіста вас вітаємо нині,

Хай щастя буде у кожній родині.

Нехай вдаються репортажі й статті,

А успіх супроводжує в житті.

Нехай добро повернеться сторицею,

А радість часто стукає в світлицю.

Хай буде мир, достаток і любов,

І натхнення приходить знов і знов.

Вітання у листівках

Джерело: 1tv.com.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.