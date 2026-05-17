Гибкий график, дистанционная работа и поддержка семей: что рекомендуют работодателями во время военного положения

В период военного положения работодателям рекомендуют уделять больше внимания поддержке работников с семейными обязанностями, в частности, вводить гибкий график работы, дистанционный формат труда, психосоциальную поддержку и обеспечивать надлежащую коммуникацию в коллективе.

В период военного положения поддержка работников с семейными обязанностями остается важной составляющей ответственного отношения работодателей к коллективу. Речь идет не столько о значительных расходах, сколько о человечности, предсказуемости и внимании к потребностям работников.

По этому поводу Государственная служба Украины по вопросам труда подготовила практические рекомендации, которые работодатели могут применять уже сейчас.

Работодателям советуют обеспечить надежные каналы коммуникации.

Важную информацию целесообразно дублировать в разных мессенджерах, поддерживать постоянную связь с работниками и обеспечивать оперативное реагирование.

Целесообразным является сегментирование коммуникации с учетом жизненных обстоятельств работников.

В частности, стоит учитывать работников, воспитывающих детей, а также отдельно обращать внимание на уязвимые категории — работников, имеющих детей с инвалидностью, одиноких матерей или отцов, многодетные семьи. Такой подход будет способствовать соблюдению трудовых гарантий, формированию сбалансированной кадровой политики и решению социальных вопросов.

Отдельное внимание советуют уделять вопросам безопасности и здоровья работников.

Работникам целесообразно предоставлять проверенную информацию о службах первой необходимости, гуманитарных центрах и «горячих линиях», а также подготовить памятки с полезными контактами и ресурсами.

Работодателям также рекомендуют обеспечивать психосоциальную поддержку.

В частности, стоит подготовить подборки материалов о ментальном здоровье и возможностях получения психологической помощи.

Среди рекомендаций — определение ответственных лиц по социальным вопросам.

В условиях военного положения особое значение приобретает персонифицированный подход к потребностям работников. Также советуют разработать процедуру рассмотрения жалоб работников, предусматривающую возможность подачи жалобы без негативных последствий для работника и ее рассмотрение в соответствии с определенной процедурой. Работников стоит ознакомить с таким механизмом.

Отдельно подчеркивается важность недискриминационной кадровой политики.

В частности, речь идет о недопущении дискриминации при заключении трудовых договоров, определении условий труда, размера заработной платы и оценивании результатов работы.

Также целесообразно привлекать профсоюзы и представителей работников к решению вопросов трудовых отношений. При необходимости предлагается пересмотреть коллективный договор с учетом методических рекомендаций по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях.

Работодателям советуют взаимодействовать с громадами и поддерживать возможности для молодежи.

Отдельное внимание стоит уделять соблюдению законодательных гарантий для работников, в частности требований статей 55, 56, 63, 177–186-1, 188, 190–192, 194 и 195 КЗоТ с учетом особенностей действия военного положения.

Также рекомендуется обеспечивать надлежащие условия труда.

Речь идет, в частности, о профессиональной ориентации и подготовке работников с семейными обязанностями для возможности продолжения или возобновления трудовой деятельности.

Для улучшения качества жизни работников без дополнительных финансовых затрат предлагается пересматривать графики работы, вводить гибкие режимы рабочего времени, дистанционную или надомную работу.

Кроме того, советуют совершенствовать организацию труда: обеспечивать надлежащие рабочие места, контролировать нагрузку для предотвращения переутомления, внедрять необходимое программное обеспечение и обучать работников новым методам работы.

Среди нематериальных способов мотивации могут применяться дополнительные дни отдыха, признание профессиональных достижений и предоставление большей самостоятельности при выполнении задач.

Важным также называют обеспечение предсказуемости организации работы.

Работников советуют заранее информировать о возможных рисках или изменениях в работе. В случае сокращений предлагается использовать механизмы аутплейсмента и сотрудничать со службой занятости.

По возможности работодателям рекомендуют предоставлять материальную поддержку.

В частности, речь идет о поддержке местных детских, культурных и спортивных учреждений, услугами которых пользуются работники. Также предлагается распространять информацию о запрете детского труда и преимуществах официального трудоустройства.

