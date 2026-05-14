Українців після базової військової служби можуть автоматично переводити до активного резерву на 5 років

У Раді пропонують створити систему довгострокового резерву для зменшення залежності від мобілізації.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про систему довгострокової військової служби та резерву», який передбачає запровадження в Україні багаторівневої моделі військової служби, автоматичне зарахування громадян до активного резерву після базової служби та щорічні навчальні збори для резервістів.

Документ пропонує запровадити систему, метою якої є формування постійного «пулу» підготовлених громадян, зменшення залежності обороноздатності держави від «хаотичної мобілізації», забезпечення прогнозованості системи призову, підвищення довіри до держави та зниження корупційних ризиків.

Законопроєктом пропонується встановити три види військової служби:

базову військову службу;

службу в активному резерві;

службу в оперативному резерві.

Тривалість базової військової служби становитиме 12 місяців.

Після проходження базової військової служби громадян автоматично зараховуватимуть до активного резерву строком на п’ять років.

Для осіб, які перебуватимуть в активному резерві, законопроєктом передбачені регулярні навчальні збори тривалістю два тижні один раз на рік.

Також пропонується гарантувати збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, яких призиватимуть на навчальні збори в межах служби в активному резерві.

Громадяни, зараховані до оперативного резерву, відповідно до законопроєкту, повинні прибувати на збори за викликом у разі виникнення загрози територіальній цілісності та суверенітету України.

У прикінцевих положеннях документа пропонується внести зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України. Зокрема, передбачити, що за працівниками, призваними на навчальні збори в рамках військової служби в активному резерві, зберігатимуться місце роботи, посада та середній заробіток.

Крім того, Кабінет Міністрів у разі ухвалення закону повинен буде у тримісячний строк:

розробити законодавчі зміни, необхідні для реалізації нової моделі військової служби;

підготувати порядок проведення навчальних зборів для активного резерву;

привести урядові нормативно-правові акти у відповідність із законом;

забезпечити приведення у відповідність нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність його ухвалення пов’язана з тривалим характером війни та потребою створення постійного резерву підготовлених громадян.

Автор документа наголошує, що законопроєкт має забезпечити законодавче врегулювання формування системи довгострокової військової служби та резерву, зменшити залежність обороноздатності від мобілізаційних процесів і зробити систему призову більш прогнозованою для громадян.

У фінансово-економічному обґрунтуванні вказано, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а надалі фінансування здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на сферу оборони.

