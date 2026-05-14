Украинцев после базовой военной службы могут автоматически переводить в активный резерв на 5 лет.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15231 «О системе долгосрочной военной службы и резерва», который предусматривает введение в Украине многоуровневой модели военной службы, автоматическое зачисление граждан в активный резерв после базовой службы и ежегодные учебные сборы для резервистов.
Документ предлагает внедрить систему, целью которой является формирование постоянного «пула» подготовленных граждан, уменьшение зависимости обороноспособности государства от «хаотической мобилизации», обеспечение прогнозируемости системы призыва, повышение доверия к государству и снижение коррупционных рисков.
Законопроектом предлагается установить три вида военной службы:
- базовую военную службу;
- службу в активном резерве;
- службу в оперативном резерве.
Продолжительность базовой военной службы составит 12 месяцев.
После прохождения базовой военной службы граждан будут автоматически зачислять в активный резерв сроком на пять лет.
Для лиц, которые будут находиться в активном резерве, законопроектом предусмотрены регулярные учебные сборы продолжительностью две недели один раз в год.
Также предлагается гарантировать сохранение места работы и среднего заработка за работниками, которых будут призывать на учебные сборы в рамках службы в активном резерве.
Граждане, зачисленные в оперативный резерв, согласно законопроекту, должны прибывать на сборы по вызову в случае возникновения угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины.
В заключительных положениях документа предлагается внести изменения в статью 119 Кодекса законов о труде Украины. В частности, предусмотреть, что за работниками, призванными на учебные сборы в рамках военной службы в активном резерве, будут сохраняться место работы, должность и средний заработок.
Кроме того, Кабинет Министров в случае принятия закона должен будет в трехмесячный срок:
- разработать законодательные изменения, необходимые для реализации новой модели военной службы;
- подготовить порядок проведения учебных сборов для активного резерва;
- привести правительственные нормативно-правовые акты в соответствие с законом;
- обеспечить приведение в соответствие нормативных актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость его принятия связана с длительным характером войны и потребностью создания постоянного резерва подготовленных граждан.
Автор документа подчеркивает, что законопроект должен обеспечить законодательное урегулирование формирования системы долгосрочной военной службы и резерва, уменьшить зависимость обороноспособности от мобилизационных процессов и сделать систему призыва более прогнозируемой для граждан.
В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а в дальнейшем финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на сферу обороны.
