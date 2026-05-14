  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украинцев после базовой военной службы могут автоматически переводить в активный резерв на 5 лет.

10:27, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Раде предлагают создать систему долгосрочного резерва для уменьшения зависимости от мобилизации.
Украинцев после базовой военной службы могут автоматически переводить в активный резерв на 5 лет.
Источник фото: gazetahm.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15231 «О системе долгосрочной военной службы и резерва», который предусматривает введение в Украине многоуровневой модели военной службы, автоматическое зачисление граждан в активный резерв после базовой службы и ежегодные учебные сборы для резервистов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предлагает внедрить систему, целью которой является формирование постоянного «пула» подготовленных граждан, уменьшение зависимости обороноспособности государства от «хаотической мобилизации», обеспечение прогнозируемости системы призыва, повышение доверия к государству и снижение коррупционных рисков.

Законопроектом предлагается установить три вида военной службы:

  • базовую военную службу;
  • службу в активном резерве;
  • службу в оперативном резерве.

Продолжительность базовой военной службы составит 12 месяцев.

После прохождения базовой военной службы граждан будут автоматически зачислять в активный резерв сроком на пять лет.

Для лиц, которые будут находиться в активном резерве, законопроектом предусмотрены регулярные учебные сборы продолжительностью две недели один раз в год.

Также предлагается гарантировать сохранение места работы и среднего заработка за работниками, которых будут призывать на учебные сборы в рамках службы в активном резерве.

Граждане, зачисленные в оперативный резерв, согласно законопроекту, должны прибывать на сборы по вызову в случае возникновения угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины.

В заключительных положениях документа предлагается внести изменения в статью 119 Кодекса законов о труде Украины. В частности, предусмотреть, что за работниками, призванными на учебные сборы в рамках военной службы в активном резерве, будут сохраняться место работы, должность и средний заработок.

Кроме того, Кабинет Министров в случае принятия закона должен будет в трехмесячный срок:

  • разработать законодательные изменения, необходимые для реализации новой модели военной службы;
  • подготовить порядок проведения учебных сборов для активного резерва;
  • привести правительственные нормативно-правовые акты в соответствие с законом;
  • обеспечить приведение в соответствие нормативных актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость его принятия связана с длительным характером войны и потребностью создания постоянного резерва подготовленных граждан.

Автор документа подчеркивает, что законопроект должен обеспечить законодательное урегулирование формирования системы долгосрочной военной службы и резерва, уменьшить зависимость обороноспособности от мобилизационных процессов и сделать систему призыва более прогнозируемой для граждан.

В финансово-экономическом обосновании указано, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а в дальнейшем финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на сферу обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины военные военнослужащие военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как игнорирование возражений плательщика нивелирует решение налоговой: позиция Верховного Суда

Верховный Суд ответил, может ли налоговая выносить решение, не дожидаясь рассмотрения возражений налогоплательщика.

Новая реформа ТЦК сделает мобилизацию невозможной без видеофиксации

Новый законопроект предлагает радикальное превращение ТЦК в сервисные центры, где каждое действие работника фиксируется на камеру, а повестка приходит только в телефон.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Потеря паспорта на ВОТ: почему восстановление документа может закончиться судом

Процедура восстановления паспорта, утраченного на ВОТ, сегодня может включать не только обращение в ГМС, но и прохождение идентификации, дополнительных проверок и даже суда.

Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]