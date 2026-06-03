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Руслан Кравченко: 31 обшук і 15 підозрюваних — на Київщині викрили канал збуту підроблених документів

10:53, 3 червня 2026
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Слідство встановило розгалужену мережу з виготовлення та збуту фальшивих паспортів, дипломів і посвідчень.
Руслан Кравченко: 31 обшук і 15 підозрюваних — на Київщині викрили канал збуту підроблених документів
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про ліквідацію на Київщині масштабної схеми з виготовлення та збуту підроблених документів. У межах провадження проведено 31 обшук, 15 особам повідомлено про підозру.

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За даними слідства, на території Київської області діяла розгалужена мережа, яка займалася виготовленням і продажем підроблених документів із голографічними елементами захисту. До складу угруповання входили щонайменше 15 осіб.

У межах схеми виготовлялися паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи. Для учасників групи це був організований бізнес із чітким розподілом ролей: одні шукали клієнтів, інші займалися виробництвом підробок, а ще частина відповідала за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників або дистанційно, а готові документи передавали поштою чи з рук у руки.

У прокуратурі зазначають, що наслідки такої діяльності виходять за межі підробки окремих документів. Подібні вироби могли використовуватися для незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, ухилення від відповідальності та втручання в державні реєстри.

Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей вилучено підроблені документи, голографічні захисні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі затримано шістьох учасників схеми. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури всім 15 фігурантам повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

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обшук документи Київська область офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

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