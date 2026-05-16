Держреєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи-громадського об’єднання: що треба знати

Для державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи-громадського об’єднання, відповідно до частини четвертої статті 17 Закону Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) подається заява про державну реєстрацію юридичної особи-громадського формування (форма 4, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (зі змінами) в редакції від 01.11.2025) та документ про сплату адміністративного збору. Про це нагадало Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Також, у разі якщо інформація щодо місцезнаходження, зазначена в статуті громадського об’єднання, для державної реєстрації її зміни необхідно додатково подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (затвердження статуту громадського об’єднання в новій редакції), що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; установчий документ (статут) юридичної особи-громадського об’єднання в новій редакції.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, встановлені статтею 15 Закону, зокрема у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону, строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи-громадського об’єднання – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

​Положеннями статті 36 Закону встановлено, що адміністративний збір справляться у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та складає 330,00 грн. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, крім випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої цієї статті. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки», державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати: у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію – протягом двох робочих днів (660,00 грн); у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію – протягом 24-х годин (1650,00 грн).

Звертаємо увагу, адміністративний збір та плата за проведення державної реєстрації в скорочені строки справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Згідно з положеннями статті 36 Закону адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.

Слід також зауважити, що абзацом десятим підпункту 9 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» зазначено, що додатково до заборон (обмежень), встановлених законодавством, забороняється державна реєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи, у результаті якої місцезнаходження належатиме до адміністративно-територіальної одиниці, що належить до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

