Госрегистрация изменения местонахождения юридического лица-общественного объединения: что нужно знать

Для государственной регистрации изменения местонахождения юридического лица-общественного объединения, в соответствии с частью четвертой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон), подается заявление о государственной регистрации юридического лица-общественного формирования (форма 4, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.11.2016 под № 1500/29630 (с изменениями) в редакции от 01.11.2025) и документ об уплате административного сбора. Об этом напомнило Управление государственной регистрации КГУ МЮУ.

Также, если информация о местонахождении указана в уставе общественного объединения, для государственной регистрации ее изменения необходимо дополнительно подать экземпляр оригинала (нотариально удостоверенную копию) решения уполномоченного органа управления юридического лица об изменениях (утверждении устава общественного объединения в новой редакции), вносимых в Единый государственный реестр; реестр лиц (граждан), принимавших участие в заседании уполномоченного органа управления юридического лица; учредительный документ (устав) юридического лица-общественного объединения в новой редакции.

Требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации, установлены статьей 15 Закона, в частности в случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена.

В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 26 Закона, срок рассмотрения документов, поданных для государственной регистрации изменения местонахождения юридического лица-общественного объединения, — не позднее трех рабочих дней с даты подачи документов для государственной регистрации.

Положениями статьи 36 Закона установлено, что административный сбор взимается в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц и составляет 330,00 грн. Государственная регистрация может проводиться в сокращенные сроки, кроме случая, предусмотренного пунктом 10 части первой этой статьи. Основания, порядок и размер платы за проведение государственной регистрации в сокращенные сроки устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133 «О предоставлении услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в сокращенные сроки», государственная регистрация в сокращенные сроки проводится исключительно по желанию заявителя в случае внесения им дополнительно к административному сбору соответствующей платы: в двойном размере административного сбора за соответствующую регистрацию — в течение двух рабочих дней (660,00 грн); в пятикратном размере административного сбора за соответствующую регистрацию — в течение 24 часов (1650,00 грн).

Обращаем внимание, административный сбор и плата за проведение государственной регистрации в сокращенные сроки взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы для проведения регистрационного действия, и округляются до ближайших 10 гривен.

Согласно положениям статьи 36 Закона административный сбор не взимается за проведение государственной регистрации изменения местонахождения юридического лица в связи с изменением названия (переименованием) скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов.

Следует также отметить, что абзацем десятым подпункта 9 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 06.03.2022 № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения» указано, что дополнительно к запретам (ограничениям), установленным законодательством, запрещается государственная регистрация изменения местонахождения юридического лица, в результате которой местонахождение будет относиться к административно-территориальной единице, относящейся к временно оккупированным Российской Федерацией территориям, включенным в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный Министерством развития громад и территорий, для которых не определена дата завершения временной оккупации.

