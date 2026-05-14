В Україні пропонують створити єдиний реєстр із даними про те, кого і коли можуть мобілізувати

10:54, 14 травня 2026
У реєстрі хочуть відображати черговість мобілізації, вимоги до громадян та обмеження щодо призову.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості». Документ передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб та відкритий доступ громадян до інформації про черговість мобілізації.

Як зазначається у тексті документу, його метою є забезпечення прозорості системи призову та мобілізаційної черговості для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України.

Проєктом закону пропонується визначити прозорість системи призову та мобілізаційної черговості одним із основоположних принципів здійснення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Також документ передбачає створення в Україні Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. Згідно із законопроєктом, Збройні сили України та інші військові формування повинні будуть формувати і наповнювати цей реєстр у порядку, визначеному Президентом України.

У реєстрі, як пропонується, має міститися чітка та обґрунтована інформація щодо:

  • черговості призову на військову службу під час мобілізації;
  • вимог до громадян для мобілізації, зокрема щодо віку, стану здоров’я та спеціальності;
  • обмежень стосовно призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, законопроєкт передбачає, що громадяни матимуть право на безоплатний доступ до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі мобілізаційних потреб.

Водночас призов на військову службу під час мобілізації, відповідно до документа, має здійснюватися за визначеною черговістю, яка формуватиметься на основі таких критеріїв, як вік, стан здоров’я, військова спеціальність тощо.

Прикінцевими положеннями законопроєкту пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, перелік принципів мобілізаційної підготовки та мобілізації хочуть доповнити новим принципом — «прозорість системи призову та мобілізаційної черговості».

Також Кабінет Міністрів у разі ухвалення закону повинен буде у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новими нормами та забезпечити відповідні зміни у документах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність його ухвалення пов’язана з потребою законодавчо врегулювати питання прозорості мобілізаційних процесів в умовах тривалої війни.

Автор документа також вказує, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, а його виконання здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на фінансування сфери оборони України.

