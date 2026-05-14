В Украине предлагают создать единый реестр с данными о том, кого и когда могут мобилизовать

10:54, 14 мая 2026
В реестре хотят отображать очередность мобилизации, требования к гражданам и ограничения относительно призыва.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности». Документ предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей и открытый доступ граждан к информации об очередности мобилизации.

Как отмечается в тексте документа, его целью является обеспечение прозрачности системы призыва и мобилизационной очередности для повышения доверия к государству, уменьшения коррупционных рисков и поддержки боеспособности сил обороны Украины.

Проектом закона предлагается определить прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности одним из основополагающих принципов осуществления мобилизационной подготовки и мобилизации.

Также документ предусматривает создание в Украине Единого реестра мобилизационных потребностей. Согласно законопроекту, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования должны будут формировать и наполнять этот реестр в порядке, определенном Президентом Украины.

В реестре, как предлагается, должна содержаться четкая и обоснованная информация относительно:

  • очередности призыва на военную службу во время мобилизации;
  • требований к гражданам для мобилизации, в частности относительно возраста, состояния здоровья и специальности;
  • ограничений относительно призыва на военную службу во время мобилизации.

Кроме того, законопроект предусматривает, что граждане будут иметь право на бесплатный доступ к информации, содержащейся в Едином реестре мобилизационных потребностей.

В то же время призыв на военную службу во время мобилизации, согласно документу, должен осуществляться по определенной очередности, которая будет формироваться на основе таких критериев, как возраст, состояние здоровья, военная специальность и тому подобное.

Заключительными положениями законопроекта предлагается внести изменения в статью 3 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, перечень принципов мобилизационной подготовки и мобилизации хотят дополнить новым принципом — «прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности».

Также Кабинет Министров в случае принятия закона должен будет в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами и обеспечить соответствующие изменения в документах министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость его принятия связана с потребностью законодательно урегулировать вопрос прозрачности мобилизационных процессов в условиях длительной войны.

Автор документа также указывает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, а его выполнение будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на финансирование сферы обороны Украины.

