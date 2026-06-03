  1. У світі

Банк Англії відкрив голосування: хто замінить Черчилля на банкнотах — жаба, лисиця чи орлан

11:29, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Банк Англії запропонував громадськості обрати тварин для нових банкнот замість історичних постатей.
Банк Англії відкрив голосування: хто замінить Черчилля на банкнотах — жаба, лисиця чи орлан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Банк Англії надав британській громадськості місяць, щоб висловитися та визначити, які тварини дикої природи мають бути зображені на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів замість образів Вінстона Черчилля та інших історичних постатей. Про це повідомляє BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Загалом до списку відібрано 18 представників дикої природи — тварин, птахів і комах. Громадяни можуть висловити свою думку щодо того, які з них з’являться на майбутній серії банкнот.

У межах ініціативи кожен із запропонованих видів отримує рівні шанси: серед них, зокрема, яскравий зимородок і звичайна жаба.

Ідея замінити історичних діячів, серед яких сер Вінстон Черчилль, зображеннями дикої природи раніше викликала критику з боку частини політичних діячів. Водночас зараз громадськості офіційно запропоновано долучитися до консультацій і обрати своїх фаворитів.

До короткого списку, сформованого експертною групою з питань дикої природи, не включалися домашні тварини. У межах голосування люди зможуть обрати до шести улюбленців із запропонованого переліку.

Головний касир Банку Англії Вікторія Клеланд зазначила, що сподівається на активну участь громадськості у консультаціях щодо нового дизайну банкнот. За її словами, відібрані види демонструють різноманіття дикої природи, яку варто відзначити у Великій Британії.

На кожній банкноті планується розміщення одного виду тварин або птахів, при цьому громадяни зможуть обрати до двох варіантів із кожної з трьох категорій. Кінцевий термін голосування — 3 липня.

Список ссавців включає: афаліну, зайця-русака, їжака європейського, сірого тюленя, лісову ластівку та руду лисицю.

Серед птахів представлені: атлантичний тупик, сипуха, звичайний зимородок, кроншнеп, великий строкатий дятел та орлан-білохвіст.

У категорії земноводних, риб і комах — атлантичний лосось, гігантська акула, джміль-паловохвостий, жаба звичайна, імператорська бабка та метелик болотний рябчик.

До складу експертної групи, яка формувала перелік, увійшли режисери та ведучі природничих програм Гордон Б’юкенен, Міранда Крестовнікофф і Надім Перера, а також представниця Ulster Wildlife Кеті Белл і науковці Стів Ормерод та Дон Скотт.

Водночас остаточне рішення ухвалюватиме голова Банку Англії Ендрю Бейлі. Він не зобов’язаний обирати саме тих тварин, які отримають найбільшу підтримку в голосуванні.

Розробка, тестування та друк нових банкнот займають кілька років до їх введення в обіг.

У новій серії також залишиться портрет монарха та елементи, що представляють національну ідентичність. Водночас уперше з 1970 року на зворотному боці банкнот не будуть зображені відомі історичні постаті.

На чинних банкнотах у Великій Британії зображені сер Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Дж. М. В. Тернер і математик та криптограф Алан Тюрінг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Великі дані в кримінальних розслідуваннях: ЄСПЛ про доступ до доказів у цифрову епоху

Коли докази у справі вимірюються не сторінками, а терабайтами даних, практика ЄСПЛ формує нові стандарти: від реального доступу до цифрових матеріалів до заборони «автоматичного» визнання доказів достатніми.

Через зростання ДТП правила для електросамокатів змінюють: керувати дозволять із 16 років

Пропонується запровадити вікові обмеження для користувачів електросамокатів — зокрема, керувати ними дозволять лише з 16 років.

ВС відмовив у перерахунку середнього заробітку працівнику ДБР, який проходив військову службу

Суд окреслив межі виконання рішень про поновлення на роботі та уточнив умови виплати середнього заробітку у спірний період.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]