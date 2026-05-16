Яка інформація заноситься на електронний носій біометричного закордонного паспорта

23:27, 16 травня 2026
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, яка інформація заноситься на електронний носій біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В українському біометричому паспорті електронний носій зберігає:

- інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- біометричні дані, параметри:

  • відцифрований образ обличчя особи,
  • відцифрований підпис особи,
  • відцифровані відбитки пальців рук.

паспорт закордонний паспорт міграційна служба

