Яка інформація заноситься на електронний носій біометричного закордонного паспорта
23:27, 16 травня 2026
В українському біометричому паспорті електронний носій зберігає низку інформації
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, яка інформація заноситься на електронний носій біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
В українському біометричому паспорті електронний носій зберігає:
- інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- біометричні дані, параметри:
- відцифрований образ обличчя особи,
- відцифрований підпис особи,
- відцифровані відбитки пальців рук.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.