Какая информация заносится на электронный носитель биометрического заграничного паспорта

В украинском биометрическом паспорте электронный носитель хранит ряд информации.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какая информация заносится на электронный носитель биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В украинском биометрическом паспорте электронный носитель хранит:

- информацию, содержащуюся на странице данных паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

- биометрические данные, параметры:

оцифрованный образ лица человека,

оцифрованную подпись человека,

оцифрованные отпечатки пальцев рук.

