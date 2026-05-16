Какая информация заносится на электронный носитель биометрического заграничного паспорта
23:27, 16 мая 2026
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какая информация заносится на электронный носитель биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
В украинском биометрическом паспорте электронный носитель хранит:
- информацию, содержащуюся на странице данных паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- биометрические данные, параметры:
- оцифрованный образ лица человека,
- оцифрованную подпись человека,
- оцифрованные отпечатки пальцев рук.
